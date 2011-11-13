زنگ آب در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی صبح یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ آب در دبستان قداست بیرجند اظهارداشت: بر اساس تفاهم ‌نامه بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و نیرو همه ساله دانش‌ آموزان دوره ابتدایی به ویژه کلاس اولی‌ها درجشنواره آب شرکت می ‌کنند.

سید مجتبی عراقی زاده هدف از برپایی این جشنواره را آموزش مفاهیمی چون اهمیت آب، نقش آب در زندگی، ضرورت صرفه‌جویی و روش های آن عنوان کرد.

وی از بارندگی 13 میلیمتری طی هفته های اخیر در استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی به لحاظ خشکسالی های 14 ساله به لحاظ کمی و کیفی در زمینه آب با مشکلات فراوانی مواجه است.

عراقی زاده با بیان اینکه این استان سالانه یک متر افت بارندگی دارد، بیان داشت: خشکسالی‌ و کاهش چشم‌گیر نزولات جوی در سال جاری نسبت به سال قبل و از طرفی برداشت‌های بی‌ رویه در بخش کشاورزی از منابع آبی، تأمین آب شرب استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

وی بیان داشت: باید از حداقل بارندگی در استان با مدیریت روان آبها حداکثر استفاده را داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر کیفیت آب ذخایر زیرزمینی این استان به شدت تحت تأثیر پدیده خشکسالی قرار گرفته است.

وی مدیریت بحران خشکسالی و کاهش هدر رفت آب و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب را از مهمترین برنامه های شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی عنوان کرد.

عراقی زاده تاکید کرد: لزوم مدیریت صحیح مصرف در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ ها امری ضروری است و با جدیت ادامه خواهد یافت.