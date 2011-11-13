پنج هزار بسته فرهنگی سینمایی به کودکان گیلانی اهدا شد

قاسم مصفا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد بسته فرهنگی سینمایی که شامل کتاب، سی دی های فیلم کودک و نوجوان، پوسترهای رضوی، دفتر نقاشی، عکس و دیگر اقلام فرهنگی بود بین دانش آموزان گیلانی توزیع شد.

وی اظهارداشت: بنیاد سینمایی فارابی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری آستان قدس رضوی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با هدف ایجاد فضای امیدبخش، شاد و روحیه همدلی در کودکان و نوجوانان سرزمین اسلامی ایران با اعزام کاروان فرهنگی و سینمایی، بسته های فرهنگی سینمایی به دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی اهدا کرد.

رئیس روابط عمومی ارشاد گیلان ادامه داد: این کاروان از مشهد مقدس کار خود را آغاز و در روزهای هفدهم، هیجدهم و نوزدهم آبان ماه سال جاری به ترتیب در رحیم آباد رودسر و در بخشهای مرکزی، اسالم و گرکانرود شهرستان تالش حضور پیدا کردند.