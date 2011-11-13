کنسرت "دارکوب" برگزار می شود

همایون نصیری سرپرست گروه موسیقی دارکوب با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : تازه ترین کنسرت گروه موسیقی دارکوب از فردا به مدت دو شب و در دو نوبت ساعت 18 و 21:30 برگزار می شود.

وی در ادامه افزود : مجموع قطعات این کنسرت که در دو قسمت برگزار می شود برگرفته از آثار جدید گروه موسیقی دارکوب است و قرار است حامد بهداد آواز بخش هایی از موسیقی خراسان را اجرا کند و محسن شریفیان هم علاوه بر تکنوازی ساز نی انبان قطعاتی از موسیقی بوشهر را بخواند و برخی دیگر از قطعات این کنسرت از آثار بی کلام به آهنگسازی خودمن است.

این نوازنده پرکاشن درپایان صحبت های خود به تازه ترین اجرای گروه موسیقی همنوازان حصار با آواز همایون شجریان اشاره کرد و گفت : علاوه بر اجرای این کنسرت به مدت 5 شب همراه با این گروه موسیقی پرکاشن می نوازم ؛ مجموع قطعاتی که برای این کنسرت در نظر گرفته شده است تلفیقی از موسیقی ایرانی و به نوعی موسیقی فلامنکو است در واقع اساس موسیقی ایرانی است و همایون شجریان هم قطعات موسیقی دستگاهی را اجرا می کند اما موسیقی فلامنکو در لایه های زیرین قطعات شنیده می شود.

لازم به ذکر است دارا دارایی نوازنده گیتار باس، امید حاجیلی ترمپت، پویا نیک پور نوازنده پیانو و کیبورد ، محمود همایونی نوازنده گیتار الکترونیک ، پیتر سلیمانی پور نوازنده ساکسیفون ، محسن شریفیان نوازنده نی انبان و آواز، پیام رونقی نوازنده دیجیری دو ( ساز بادی استرالیا)، میلاد درخشانی تار، کوروش بابایی کمانچه ، آرش مقدم نوازنده درامز، از جمله نوازنده هایی هستند که در این اجرا همایون نصیری سرپرست و نوازنده گروه دارکوب را همراهی می کنند.