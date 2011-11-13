به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی در اولین همایش حرفهای مؤسسه حسابرسی تأمیناجتماعی که با موضوع نقش حسابرسی بر ارزش افزوده برگزار شد، در جمع حسابرسان سراسر کشور با تأکید بر تقویت فرآیندهای نظارتی در سازمان تأمیناجتماعی و مؤسسات وابسته در یکسال گذشته گفت: درصورتی که نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی منجر به کشف تخلف یا سوء استفاده نشود نتیجه این نظارت افتخاری برای سازمان خواهد بود و درصورتی که نظارت و ارزیابی زمینهساز کشف تخلف و یا اشکالی در فرایندها باشد نیز فرصتی برای اصلاح و رفع مشکلات به وجود میآید و این فرصت مغتنم نیز برای هر سازمانی ارزشمند است.
وی با اشاره به مطرح شدن موضوع اهداء 1000 سکه در شرکت سرمایه گذاری تأمیناجتماعی، گفت: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که این مسئله مربوط به 11 سال قبل است که در آن زمان یک کارخانه سیمان احداث شده و مدیریت آن دوره به کسانی که در این پروژه نقش داشتند و حدود 400 نفر بودند به هر نفر چند سکه پاداش میدهد که در این ارتباط پرونده حقوقی نیز تشکیل شده است.
حافظی با تأکید بر اینکه در گزارشهای هیأت تحقیق و تفحص و سایر دستگاههای نظارتی هیچگونه گزارشی از تخلف در دوره فعلی مدیریت این سازمان وجود ندارد، افزود: طرح مسائل مرتبط با تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی و شستا از سوی یک نماینده مجلس به شکلی نامناسب و خارج از روال قانونی انجام شده است به گونهای که مدیریت فعلی سازمان تأمیناجتماعی در معرض اتهام قرار گرفته که این موضوع از طریق مبادی قانونی قابل پیگیری حقوقی است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با یادآوری اینکه مدیریت فعلی این سازمان نهایت همکاری را با هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی داشته است، گفت: مدیران و کارکنان سازمان تأمیناجتماعی از هرگونه نظارت و ارزیابی دستگاههای نظارتی از جمله هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی استقبال می کنند.
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