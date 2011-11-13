"خداحافظ" محمد یعقوبی به ارسباران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، "خداحافظ" عنوان نمایش نامه ای به نویسندگی محمد یعقوبی است که به تازگی باز تولید شده و از 18 آبان اجرای آن به کارگردانی سلیم باشکوه در فرهنگسرای ارسباران آغاز شده است. این نمایش در چهار اپیزود "روزهای دروغ"،"ماه عسل"، " تو با همه فرق داری خشکل من" و "خداحافظ" روایت چهار زوج در مسافرخانه ای در بندر انزلی را در 45 دقیقه روایت می کند.



بهزاد صدیقی دراماتوژ و عماد حسینی، ملیکا رضی، وحید شیخی، مهدی نوری، صدف فرهنگ، محمد طایفه، ستایش نیکبختیان بازیگران این نمایش هستند. نازنین کوثری نیز طراح صحنه و لباس این نمایش است.



این نمایش‌ باز تولید نمایشی است که نخستین بار به نام "رقص کاغذپاره‌ها" به کارگردانی محمد یعقوبی در جشنواره تئاتر سال 1377 در سالن مولوی دو بار اجرا شد و جایزه‌ دوم کارگردانی و نمایش‌نامه‌نویسی و جایزه‌ سوم بازیگری را به خود اختصاص داد و سپس 28 روز در سالن سایه درآبان و آذرماه 1378 اجرا شد.



علاقمندان برای تهیه بلیط می‌توانند با این شماره 09124592600 تماس حاصل کنند.

