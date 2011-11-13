شرایط طلاب حوزه های علمیه برای تحصیل همزمان در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزیر علوم طی بخشنامه ای به دانشگاهها ابلاغ کرد: تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستلزم کسب مجوز از مدیریت حوزه علمیه است.
دکتر حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، بخشنامه شماره 160708/12 را در تاریخ 21 آبان ماه سال 90 به دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام سرپرست معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستلزم کسب مجوز از مدیریت حوزه علمیه است.
براساس این بخشنامه طلاب برای ثبت نام در مراکز آموزش عالی باید مجوز مدیریت حوزه علمیه را ارائه کنند.
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