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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

مجوز مدیریت حوزه الزامی است/

شرایط طلاب حوزه های علمیه برای تحصیل همزمان در دانشگاهها

شرایط طلاب حوزه های علمیه برای تحصیل همزمان در دانشگاهها

معاونت آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به دانشگاهها شرایط تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه در دانشگاهها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزیر علوم طی بخشنامه ای به دانشگاهها ابلاغ کرد: تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستلزم کسب مجوز از مدیریت حوزه علمیه است.

دکتر حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، بخشنامه شماره 160708/12 را در تاریخ 21 آبان ماه سال 90 به دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد.

بر اساس اعلام سرپرست معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستلزم کسب مجوز از مدیریت حوزه علمیه است.

براساس این بخشنامه طلاب برای ثبت نام در مراکز آموزش عالی باید مجوز مدیریت حوزه علمیه را ارائه کنند.

کد مطلب 1458782

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