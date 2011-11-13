عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته دوم رقابت های فوتسال لیگ برتر دانش آموزی کشور تیم خراسان رضوی توانست به دومین برد پیاپی خود دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: در این مسابقه حساس که در سالن فوتسال مجموعه ورزشی شهید آقا مصطفی خمینی (ره) مشهد برگزار شد تیم خراسان رضوی توانست با دو گل محمد مشعوفی و یک گل مهدی حسینی با نتیجه سه بر صفر میهمان خود کردستان را شکست دهد.

وی بیان کرد: در هفته اول این مسابقات در شهرستان ساری تیم خراسان رضوی توانسته بود با حساب دو بر سه میزبان خود مازندران را شکست دهد.

وی یادآور شد: این مسابقات در دو گروه پنج تیمی منطقه شمال و جنوب کشور به صورت رفت و برگشت برگزارمی شود.