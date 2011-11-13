تامین سرمایه در گردش مهمترین مطالبه تولیدکنندگان همدانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان که در شهرستان اسدآباد برگزار شد، افزود: بانک ها در خصوص جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی همکاری خوبی داشته اند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری و مشارکت مجریان طرحها نیز لازم است.

پیریایی از تعیین تکلیف 20 طرح مشکل دار با تشکیل کمیته های ویژه خبر داد و اظهار داشت: تعداد طرح های باقیمانده نیز با تشکیل کمیته های ویژه در استان همدان و رایزنی با مجموعه مدیران کشوری قابل حل است.

زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری در همدان فراهم است

وی حمایت از صنعت و تولید را از مهمترین سیاست های دولت دانست و عنوان داشت: دولت زیر ساخت های لازم را برای سرمایه گذاری در استان همدان فراهم کرده است.

استاندار همدان رفع مشکل مالی کارخانه ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد را نیازمند عزم ملی دانست و عنوان کرد: تمام تلاش و رایزنی خود را برای فراهم کردن سرمایه در گردش کارخانه ذوب آهن به کار خواهیم گرفت.

وی استفاده از ماده 28 برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار را نیز از دیگر برنامه های دولت دانست و افزود: مجریان طرحها نیز باید با برنامه ریزی مدون و بازاریابی مناسب زمینه پرداخت معوقات بانکی را فراهم کنند.

استاندار همدان همچنین در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان اسدآباد در آیین تجلیل از فعالان برگزاری یادواره شهدا در این شهرستان اظهار داشت: پیام شهدا خدمت صادقانه به مردم است

خدمت به مردم جامعه عامل مهمی در براندازی دسیسه های دشمنان است

پیریایی بر تقویت این روحیه در جامعه تاکید و از نظام اسلامی به عنوان احیاگر ارزشها و نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی یاد کرد و گفت: خدمت به آحاد مختلف جامعه عامل مهمی در براندازی دسیسه ها و توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان انقلاب اسلامی است که مدیران اجرایی باید توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند.

وی تاکید کرد: امروز بزرگترین تکلیف در برابر عظمت و عزت خلق شده به همت شهدا، حفظ اصول و مبانی انقلاب اسلامی و تلاش برای خدمتگزاری بیشتر به مردم است.

پیریایی خدمت به خلق خدا را بزرگترین عبادت به درگاه خداوند دانست و بیان داشت: همه مدیران باید با اعتقاد قلبی و عزم راسخ و عمل به وصیت نامه شهدا در راستای سربلندی نظام الهی و خدمت بی منت تلاش کنند.

استاندار همدان یکی از راههای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را برگزاری یادواره های شهدا دانست و عنوان کرد: دلسوزان انقلاب و حامیان ولایت فقیه باید در راستای احیا این فرهنگ غنی در جامعه تلاش مضاعف کنند.

بزرگترین مجاهدت در تبعیت از راه شهدا درک اهداف حقیقی آنهاست

وی با بیان اینکه بزرگترین مجاهدت در تبعیت از راه شهدا درک اهداف حقیقی آنهاست، اضافه کرد: امروز در سنگر کار و مجاهدت و تلاش و کوشش باید به گونه‌ای رفتار کرد تا دشمن همچون دوران جنگ مایوس شود.

وی در ادامه خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را بزرگترین افتخار برشمرد و بیان داشت: تمام داشته‌ های خود را مدیون شهدا و ایثارگری ‌های آنها هستیم و باید خدمت به شهدا را یک وظیفه دینی و اسلامی دانست.

استاندار همدان در ادامه در نشست شورای برنامه ریزی استان همدان در شهرستان اسدآباد گفت: باید برای 73 مصوبه اجرایی نشده سفرهای رئیس جمهور به استان همدان برنامه ریزی شود.

کرم رضا پیریایی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در این زمینه عنوان کرد: بعضی از مدیران با کم کاری باعث زیر سئوال رفتن عملکرد استان و نارضایتی عمومی می شوند که مدیران کل نباید این رویه را بپذیرند.

وی با بیان اینکه مدیران توانمند ادارات کل استان همدان زیر بار هیچ بینش غلط و غیر مردمی نمی روند، تاکید کرد: همه در مقابل خون شهدا، امام، رهبری و مردم مسئول هستند و باید به وظایف و تکلیف خود عمل کنند.

پیریایی اظهار داشت: هر شخصی که بر خلاف مصالح ملی و اهداف تعریف شده نظام و دولت حرکت کند در این دولت جایگاهی ندارد و باید کنار برود.

73 مصوبه سفر هیئت دولت به همدان اجرا نشده است

استاندار همدان تعداد مصوبات استانی هیئت دولت به استان همدان در چهار سفر را 644 مصوبه اعلام کرد و افزود: استان همدان در مقایسه با دیگر استانها از تعداد مصوبات بیشتری برخوردار بوده و در مجموع از این تعداد 73 مصوبه اجرایی نشده است.

امام جمعه اسدآباد نیز با قدردانی از نگاه استاندار همدان به اسدآباد، سفرهای شهرستانی استاندار را زمینه ساز شتاب گرفتن توسعه همه جانبه این شهرستان دانست و افزود: باید قدر این فرصت ها را در راستای رفع محرویت های شهرستان دانست.

حجت الا سلام سید موسی حسینی مجد تاکید کرد: در چند سال اخیر قدمهای خوبی برای توسعه شهرستان اسدآباد برداشته شده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز سفرهای شهرستانی استاندار همدان را نقطه عطفی در کاهش مشکلات و توسعه همه جانبه اسدآباد دانست.

اکبر رنجبر زاده افزود: در حال حاضر یک اقدام عملی در راستای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته نظیر اسدآباد آغاز شده است.

وی آهنگ رشد اسدآباد در بخشهای مختلف را جهشی خواند و آن را مرهون وحدت و تعامل بین دستگاه های مختلف شهرستان دانست و افزود: در حال حاضر مجموعه مدیران شهرستان اسدآباد به چیزی جز خدمت به مردم فکر نمی کنند.