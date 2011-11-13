زنجان سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش برف در استانهای همجوار و همچنین مناطق مختلف و ارتفاعات استان زنجان شهر زنجان شاهد سرمای طاقت فرسایی بود که امروز مردم زنجان بعد از تحمل چندین روز سرما ، بارش برف در سطح شهر شان را به تماشا نشستند.

با ورود سامانه بارش‌زا به استان مردم شهر زنجان شاهد بارش اولین برف پاییزی در پنجاه و دومین روز از این فصل هستند.



براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته بارش نخستین برف پاییزی به‌طور پراکنده تا روز آینده ادامه خواهد داشت و با توجه به کاهش دما از امشب یخبندان در زنجان مشاهده خواهد شد.



به گزارش گروه پیش‌بینی هوا اداره‌کل هواشناسی استان زنجان، طی روزهای آینده وزش باد نسبتا شدید در برخی شهرهای استان مشاهده خواهد شد هرچند به جز شهر زنجان در سایر نقاط پدیده غالب جوی آسمانی صاف همراه با کاهش محسوس دما خواهد بود.



با توجه به بارندگی‌های چند روز گذشته از فردا با کاهش 4 الی 8 درجه‌ای دما بار دیگر مردم استان شاهد پدیده یخبندان خواهند بود.



در حال حاضر دمای شهر زنجان یک درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته 3 درجه دما کاهش داشته است.

