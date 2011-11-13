به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی میرسیستانی در گردهمایی سالانه مسئولین انجمن های ورزشی آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهارکرد: با توجه به افزایش اعتبارات کانون های ورزشی در بودجه سال جاری، کانون های ورزشی بایستی با قدرت و قوّت بیشتری نسبت به گذشته در امر ساماندهی دانش آموزان نخبه ورزشی اقدام کنند.

وی استفاده حداکثری دانش آموزان از پایگاه های تندرستی و قهرمانی را ضرورت تربیت بدنی آموزشگاهی دانست و افزود: تمام توان و تلاش معلمان تربیت بدنی باید در زنگ ورزش مدارس ظهور پیدا کند.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم در تربیت بدنی آموزشگاه ها، استعداد یابی و بروز آن در عرصه های مهم ورزشی است.

وی هدف این گردهمایی را برنامه ریزی و تبیین برنامه های کانون های ورزشی و مسابقات ورزشی دانش آموزان استان در سال تحصیلی 91-90 عنوان کرد.

گفتنی است، گردهمایی مسئولان انجمن های ورزشی آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور 23 انجمن ورزشی در بخش آقایان و 14 انجمن ورزشی در بخش بانوان در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی شهید کاظمیان مشهد برگزار شد.

در حاشیه این جلسه از پیشکسوتان عرصه تربیت بدنی آموزشگاه ها و انجمن های ورزشی تقدیر به عمل آمد.