خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: این کتاب در 2 بخش تنظیم شده است که در بخش نخست گذار از درسگفتارهای یک تا 10 دنبال می‌شود. بخش دوم کتاب هم دارای تقسیم‌بندی مشابه بخش نخست است و درسگفتارهای یک تا 11 را ارائه می‌کند.

این کتاب مشتمل است بر دو دوره درسگفتار در دو نیمسال زمستانی و تابستانی در سال‌های 1951 و 52 که مارتین هایدگر در دانشگاه فرایبورگ ایراد کرده است. پس از ممنوع‌التدریس شدن هایدگر در سال 1954 این درسگفتارها اولین و آخرین مجموعه درسی او در دانشگاه فرایبورگ است.

هانا آرنت، کتاب حاضر را در شناخت تفکر متاخر هایدگر همان‌قدر مهم می‌دانست که «هستی و زمان» را برای اشنایی با تفکر مقدم هایدگر مهم دانسته‌اند. به باور آرنت این کتاب یگانه عرضه‌داشت فلسفه متاخر هایدگر به صورتی سیستماتیک است و در ضمن شاید هیجان‌انگیزترین کتاب او. لیکن اگر این کتاب هیجانی برانگیزد، این هیجان خود از شگفتی و حیرت خواننده در برابر ادعاهایی از این دست خاستن می‌گیرد که «علم فکر نمی‌کند»، «میمون دست ندارد»، اگر نبود حضور امر حاضر «نه تنها موتورهای هواپیماها از کار می‌افتادند بلکه اصلا موتور هواپیمایی در میان نبود» و بالاخره و عجیب‌تر از همه این که «اندیشه‌انگیزترین امر در زمانه اندیشه‌انگیز ما آن است که ما هنوز اندیشه نمی‌کنیم». برای اثبات همین ادعاست که بدوا باید روشن شود که «چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟»

این کتاب در راه پاسخ دادن به این پرسش است.

کتاب که از نسخه آلمانی از سوی جمادی به فارسی برگردانده شده است، یک بخش ویژه واژه‌نامه آلمانی- انگلیسی- فارسی نیز دارد.

این کتاب همچنین مقدمه‌ای 50 صفحه‌ای به قلم سیاوش جمادی دارد که به سال 1386 نوشته شده است.

«چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟» پیش از این با نام «معنای تفکر چیست» با ترجمه فرهاد سلیمانیان از سوی نشر مرکز منتشر شده بود. ترجمه سلیمانیان 112 صفحه داشت، زیرا مترجم تنها یک چهارم متن اصلی کتاب را ترجمه کرده بود، در حالی که ترجمه جدید جمادی، 456 صفحه دارد.

مارتین هایدگر (1889 - 1976) یکی از معروف‌ترین فیلسوفان قرن بیستم آلمان است. او با شیوه‌ای نوین به تامل درباره «وجود» پرداخت. بسیاری از حوزه‌های دانش و معرفت در قرن بیستم تحت الشعاع فلسفه او قرار گرفت.

چاپ دوم این کتاب در شمارگان هزار و 100 نسخه به قیمت 13 هزار تومان منتشر شده است.