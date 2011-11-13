به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگران استان قم که با نمایش "شب اسرارآمیز په په" در بخش بین الملل هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان شرکت کرده بودند، توانستند در رقابت با گروه‌هایی از کشورهای فرانسه، نروژ، ایتالیا، دانمارک و ایران، نمایش خود را در سه سانس به اجرا گذاشته و ضمن پذیرش استقبال چشمگیر تماشاگران ایرانی و خارجی، جایزه بزرگ جشنواره را کسب کنند.



همچنین هیئت داوران بخش بین الملل متشکل از یوتاماریااستارک از آلمان، استفانو گیونچی از ایتالیا، قطب‌الدین صادقی، رضا بابک و اردشیر صالح‌پور از ایران، ضمن کاندیدایی نمایش "شب اسرارآمیز په په" در بخش‌های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن، موسیقی و طراحی صحنه، جوایز خود را به احمد سلیمانی به خاطر کارگردانی و حمید لاجوردی به خاطر بازیگری مرد در این نمایش اهدا کردند.



نمایش "شب اسرارآمیز په په" کاری از گروه "تئاتر ایده" به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی احمد سلیمانی، طراحی صحنه مهدی نیک‌روش و بازیگری مجید امیری، حمید لاجوردی، ماشاءالله کوهستانی، مهدی نیک‌روش، جواد پیروزی، نیما سیاری و الهام رسولی است که به همت حوزه هنری استان قم به این جشنواره اعزام شده بود.



همچنین در این جشنواره سه اثر ترجمه شده توسط سید حسین فدایی حسین که با موضوع تئاتر کودک و نوجوان و به مناسبت هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به چاپ رسیده بود رونمایی و مورد توجه هنرمندان قرار گرفت.