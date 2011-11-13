"تراس" به عباس جوانمرد تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش " تراس" نوشته ژان کلود کری‌یر و ترجمه اصغر نوری است که از 8 آبان ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته و در این مدت با استقبال تماشاگران رو به رو شده است. عباس جوانمرد جمعه شب پس از تماشای "تراس"، از کارگردان و عوامل این اجرا تقدیر کرد.

همچنین اجرای چهارشنبه شب نمایش "تراس" نیز به بهزاد فراهانی تقدیم شد که وی نیز با حضور بر روی صحنه از این اثر نمایشی تقدیر کرد. گروه نمایش "هفت" با پشت سر گذاشتن دو هفته اجرا، تا کنون میزبان هنرمندانی چون کمال تبریزی، کاظم راست گفتار، علی ژکان، گلاب آدینه، رویا تیموریان، اصغر همت، حسین پاکدل، محسن حسینی، شبنم فرشادجو و... بوده است.

"تراس" روایتگر دغدغه‌ها‌، امیدها و طنز‌های آدم‌هاست و ضمن برخورداری از چارچوبی واقع‌گرا استعاره‌ای از زندگی و امید دارد و داستان آن درباره زوجی است که قصد جدائی دارند. این زوج در آپارتمانی ساکن هستند که قرار است به مشتری جدیدی اجاره داده شود. در این میان مشتریانی به آپارتمان می‌آیند که هرکدام دنیای خاص و مشکلات مربوط به خود را دارند که آن را وارد آپارتمان می‌کنند و در نتیجه اتفاقات طنزآمیز و غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد.

الهام پاوه‌نژاد، مسعود دلخواه، مهران رنجبر، بهاره رهنما، مریم سعادت، فریدون محرابی و امیررضا وزیری (به ترتیب حروف الفبا) بازیگران این اثر نمایشی هستند. همچنین فرحناز عسگری به عنوان طراح صحنه، گلناز گلشن طراح لباس و علی سخنگو به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز با این گروه همکاری می‌کنند.

دانشجویان تمامی رشته‌ها می‌توانند همه روزه به جز پنجشنبه و جمعه ها با ارائه کارت دانشجویی و تهیه بلیت نیم بها به تماشای نمایش" تراس" بنشینند.این اثر نمایشی هر روز به جز شنبه‌ها، ساعت 19:30 روی صحنه می‌رود.علاقمندان می‌توانند جهت رزرو بلیت با شماره 09370758386 تماس بگیرند.