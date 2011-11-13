استیوجابز مینیاتوری وارد دنیای فناوری اطلاعات شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، بیل هیولت"، یکی از دو بنیانگذار شرکت "اچ. پی" سالها قبل به مدت 20 دقیقه تلفنی با یک نوجوان 12 ساله ناشناس به نام "استیو جابز" درباره الکترونیک حرف زد.

در این مکالمه تلفنی، جابز به بیل هیولت گفت: "سلام. من استیو جابز هستم. 12 سال سن دارم و در دبیرستان درس می خوانم. می خواهم یک فرکانس شمار بسازم، می خواستم بدانم شما قطعات اضافی ندارید که در اختیار من بگذارید؟"

بیل هیولت، مدیر HP قطعات مورد نیاز را در اختیار جابز گذاشت و در تابستان او را برای کار در خط مونتاژ شرکتش استخدام کرد.

همین تلاش اولیه سالها بعد، از بنیانگذار اپل یک چهره "الهام بین"، "اسطوره" و "جادوگر" ساخت که جلوتر از زمان خود حرکت می کرد.

اکنون به نظر می رسد که پس از درگذشت جابز، نسخه مینیاتوری استیو جابز به بازار فناوری اطلاعات راه یافته است.

"استیو جابز مینیاتوری" یا "مینی استیو جابز" یک نوجوان 12 ساله به نام "توماس سوارز" است که مدتی است شرکتی را راه اندازی کرده که برای دستگاههای "آی- فن" و "آی- پد" برنامه های جانبی می سازد.

استیو جابز بزرگترین منبع الهام توماس بوده است. وی از زمانی که وارد پیش دبستانی شد با مفهوم رایانه آشنا شد و امروز که دانش آموز مقطع راهنمایی است این شرکت کوچک نرم افزاری به نام Carrott-corp را راه اندازی کرده است.

براساس گزارش Wakeupnews، وی تاکنون در شرکت کوچک خود دو برنامه جانبی را توسعه داده است، اما اکنون به این مسئله فکر می کند که بدون ترک بخش برنامه های جانبی وارد عرصه تولید سخت افزار نیز بشود.

وی در این خصوص گفت: "می خواهم به کار با Objective C ادامه دهم اما اکنون قصد دارم سخت افزارهایی را هم برای آی- پد و آی- فن بسازم. در این بخش، امکان یک بازار بزرگ را پیش رو می بینم."

به نظر می رسد در توماس هیچ چیز برای اینکه در آینده به یک "استیو جابز" واقعی تبدیل شود کم نیست به طوریکه علاوه بر استعداد شگفت انگیز این نوجوان 12 ساله در برنامه نویسی، همچنین روح یک رئیس واقعی نیز در وی وجود دارد. به طوریکه "توماس" در کنفرانس "منهتن بیچ" از نرم افزارهای خود به همان شیوه ای رونمایی کرد که پیش از این خاص جادوگر اپل بود.

وی درحالی که بر روی گوش خود یک هدفن گذاشته و "آی- فن" و "آی- پد" را همانند دفترچه یادداشت در دست گرفته بود در این مراسم رونمایی گفت: "فکر می کنم که پسر جالبی هستم. اما مطمئناً عجیب نیستم. دوستانم فکر می کنند من چالش انگیزم."