ادعای جدید رژیم بحرین و هم پیمانان عرب/ شناسایی یک گروه تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور بحرین در راستای همسویی با سیاست کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی ادعا کرد با همکاری قطر یک گروه تروریستی را شناسایی کرده است.

در ادامه این ادعا آمده این گروه قصد حمله تروریستی به ساختمان وزارت کشور، سفارت عربستان در منامه و پل ملک فهد که پل ارتباطی عربستان و بحرین است را داشته است.

پل ملک فهد

"طارق حسن" سخنگوی وزارت کشور بحرین در این رابطه ادعا کرد: مقامات قطر 4 تن از اعضای این گروه تروریستی که تابعیت بحرینی داشته اند را پس از ورود به قطر بازداشت کردند. این افراد از مرزهای زمینی مشترک با عربستان سعودی وارد قطر شده بودند.

بنابر اعلام مقامات بحرین، این افراد هنگام بازداشت مدارک و وسایلی همچون رایانه در اختیار داشتند که حاوی اطلاعاتی درباره تاسیسات مهم و حیاتی بحرین بوده است. متهمان در اعترافات خود اعلام کردند که غیر قانونی از بحرین خارج شده اند.