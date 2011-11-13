146 میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت بحران زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر کریمی صبح یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان زنجان افزود: تقویت فعالیت مجتمعهای بینراهی، مقابله با آفات کشاورزی، تامین آب شرب مورد نیاز، تامین تجهیزات فرودگاه زنجان و راهداریها از جمله مواردی است که اعتبارات مدیریت بحران به آنها تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: 105 پروژه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه در سالجاری تخصیص یافته است که انتظار داریم مسئولان با پیگیری خود روند اجرای طرحها را تسریع کنند.
کریمی به خرید تجهیزات جدید برای ایستگاههای هواشناسی استان اشاره کرد و یادآور شد: تجهیزات مورد نیاز برای سنجش رطوبت خاک و اندازهگیری دمای هوا برای رصد وضعیت هوا خریداری شده است و انتظار داریم پیشرفت خوبی در این رابطه صورت گیرد.
همچنین مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به حوادث رخ داده در 2 هفته گذشته بر اثر بارندگیهای صورت گرفته است گفت: در این حوادث یک نفر براثر جاری شدن سیل در منطقه زنجانرود جان خود را از دست داد. همچنین سه کوهنورد در کوههای طارم گرفتار بهمن شدند که با کمک نیروهای محلی این افراد نجات پیدا کردند.
صفیالله کرامتی افزود: مدیریت بحران استان آمادگی لازم برای مواجه با حوادث غیرمترقبه را دارد و در این رابطه نیز دستگاههای مختلف با یکدیگر هماهنگ هستند.
وی به برنامههای اجرا شده در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی اشاره کرد و افزود: در این هفته 16 مانور برگزار شد و همچنین 20 هزار نفر ساعت کلاسهای آموزشی برگزار شد تا مردم آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه حادثهای را داشته باشند.
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