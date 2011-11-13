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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

گزارش خبری-تصویری/

تظاهرات ضد آمریکایی مردم اندونزی/ اعتراض به سفر اوباما به بالی

تظاهرات ضد آمریکایی مردم اندونزی/ اعتراض به سفر اوباما به بالی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : مسلمانان اندونزیایی با برگزاری تظاهراتی در برابر سفارت آمریکا در این کشور، نسبت به برنامه "باراک اوباما" برای سفر به جزیره بالی اعتراض کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا قرار است پس از پایان نشست "همکاری های آسیا - اقیانوس آرام" در هونولولو به اندونزی و جزیره بالی سفر کند .

اما این برنامه موجب خشم مردم این کشور مسلمان شده بطوری که دیروز وامروز با تجمع در برابر سفارت آمریکا در جاکارتا دست به تظاهرات زدند. 

 

اوباما بخشی از دوران کودکی خود را در اندونزی گذارنده و در مدرسه مسلمانان تحصیل کرده و از همین رو مردم اندونزی معتقدند که اوباما باید توجه بیشتری به مسلمانان نشان بدهد.

مردم مسلمان اندونزی درباره جزیره بالی که یک مکان تفریحی- گردشگری است و اقداماتی که گردشگران درآن انجام می دهند اعتراض دارند از همین رو سفر اوباما به این جزیره با پرسش اصلی اندونزیائیها مواجه شده است.

کد مطلب 1458795

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