447 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی ثبت نام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر لطفی نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرد: ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در این اداره کل به 447000 نفر رسید.

وی اظهارداشت: بمنظور بهره مندی کارگران فصلی و ساختمانی از برنامه دولت عدالت گستر جهت سهام عدالت کارگران که اولین مرحله آن کوشش برای بهره مند شدن کارگران فصلی و ساختمانی از سهام عدالت است خوشبختانه با استقبال بی نظیر کارگران مواجه شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: تاکنون تعداد 447000 نفر از کارگران فصلی و ساختمانی استان تهران ثبت نام کرده اند که تعداد 346000 نفر آنان با تکمیل مدارک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده اند.