انتقاد دفتر تحکیم وحدت از عملکرد مسئولان دانشگاه بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در پی برگزاری انتخابات غیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر و سؤالات متعدد اشخاص حقوقی و حقیقی از اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در رابطه با این موضوع، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، ذکر نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی ضروری می داند.

1.انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس(بوشهر) در سال 1372 راه اندازی و بر اساس مجوز شماره 9435/1 مورخ 23/12/1376 هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه خلیج فارس به صورت قانونی رسمیت یافته است و اساسنامه فعلی این تشکل، در تاریخ 9/8/1385 در 40 ماده و 44 بند و17 تبصره در نشست شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه خلیج فارس تصویب و به تأیید هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه رسیده است.

2.براساس ماده 4 اساسنامه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر، عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) می باشد.

3.طبق ماده 6 اساسنامه این تشکل، اعضاء انجمن اسلامی باید التزام عملی به آیین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت نظارت مرکزی داشته باشند.

4.طبق ماده 28 اساس نامه این تشکل، انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی می بایست هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار شود.

5.دفتر تحکیم وحدت طی نامه های جداگانه ای در تاریخ 15/11/1387 به شماره 41765/87/ت و نامه ای در تاریخ 4/6/1390 به هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه بوشهر اعلام کرده است که بواسطه عدول از مرامنامه دفتر تحکیم وحدت و حتی عدم رعایت مرامنامه، اساسنامه و اصول اولیه تشکل انجمن اسلامی توسط افرادی که خود را اعضاء انجمن اسلامی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر می خوانند، فعالیت های تحت نام انجمن اسلامی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر را غیر قانونی می داند و از هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی این دانشگاه، درخواست رسیدگی به این موضوع را داشته است امّا متأسفانه شاهد هستیم که نه تنها مسؤلین دانشگاه خلیج فارس بوشهر به این موضوع وقعی ننهاده اند، بلکه در کمال تعجب و تأسف، مجوز برگزاری انتخابات غیر قانونی انجمن اسلامی را در تاریخ 10/8/1390 به این افراد صادر کردند.

قابل توجه است که فعالیت های اعضاء غیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان در این دانشگاه ، نه تنها بواسطه نادیده گرفتن مرامنامه و در تضاد با اصول و اهداف متعالی اولیه انجمن های اسلامی، غیر رسمی و غیر قانونی می باشد، بلکه این افراد به مفاد تشکیلاتی اساسنامه انجمن اسلامی این دانشگاه نیز پایبند نبوده اند، چرا که تشکلی که نزدیک به دو سال از آخرین انتخاباتش می گذرد، قانوناً صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد و طبق ماده 28 اساسنامه این تشکل، انتخابات باید هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار شود و در عین حال در زمان برگزاری همین انتخابات غیر قانونی، اقدام به جمع آوری امضاء از برخی هوادارانشان می کنند مبنی بر اینکه از این پس تشکل انجمن اسلامی، عضو دفتر تحکیم وحدت نباشد و جالب تر آنکه ظاهراً هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی این دانشگاه، پیشنهاد جمع آوری امضاء را داده بوده است.

متأسفانه این هیأت نظارت، با استناد به همین امضاء ها که خود پیشنهاد آن را داده بوده است، رأی به حذف ماده 4 اساسنامه یعنی عدم عضویت در دفتر تحکیم وحدت می دهدو این در حالی است که طبق تبصره 5 ماده 3 دستورالعمل اجرایی آئین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی (قبلاً بیان شد که طبق ماده 6 اساسنامه تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر ملتزم به آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.)چنانچه تشکلی از تشکل های اتحادیه ای قصد خروج از اتحادیه را داشته باشد، می بایست تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه اتحادیه ارائه نماید و پس از تأیید شورای مرکزی اتحادیه، نتیجه به هیأت نظارت مرکزی گزارش شود، فرآیندی که به هیچ عنوان در مورد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر اتفاق نیافتاده است و چنانچه این تشکل طبق اساسنامه نیز در جلسه شورای عمومی (البته قانونی) خود چنین تصمیمی می گرفت، برای تصویب قطعی و نهایی، می بایست در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصویب می شد در حالی که اولاً چنین درخواستی به دفتر تحکیم وحدت ارائه نشده است و دوماً تشکلی که دو سال از آخرین انتخاباتش می گذرد، مشروعیتش را برای چنین تصمیم مهمی از دست داده است.

هر چند تنها یکی از دلایل ذکر شده کافی بود تا هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه بوشهر اقدام به صدور مجوز برگزاری انتخابات و تصمیمات غیر قانونی دیگر نکند، امّا متأسفانه شاهد چنین تصمیمات غیر قانونی این هیأت بودیم هر چند رویکرد ها و مواضع سیاسی مسؤلین دانشگاه خلیج فارس بوشهر بویژه در ماه های اخیر بر همگان آشکار شده است، امّا حداقل انتظار این بود که مسئولین این دانشگاه، مواضع خاص سیاسی خود را در تصمیماتشان به عنوان جایگاه حقوقی هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه خلیج فارس بوشهر دخالت نمی دادند و مطابق قوانین عمل می نمودند. البته واحد تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با تقدیم شکواییه‌ای این تخلف واضح را به اطلاع هیئت نظارت مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رسانده است و تا محقق شدن نتیجه قانونی، پیگیری جدی و قاطع خود را ادامه می دهد بدیهی است علی رغم غیرقانونی بودن فعالیت های اعضاء خودخوانده انجمن اسلامی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر، کلیت تشکل انجمن اسلامی دانشجویان در این دانشگاه به عنوان انجمن های اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت، قانونی می باشد و در آینده نزدیک انتخابات قانونی این انجمن اسلامی، توسط این اتحادیه در آن دانشگاه برگزار خواهد شد.

در پایان دفتر تحکیم وحدت، مجدداً بر ایجاد و تقویت فضای چند صدایی، پویایی و نشاط سیاسی –فرهنگی در جامعه بویژه در یکی از محکم ترین نهادهای جامعه یعنی دانشگاه ها تاکید می ورزد و از کلیه مسئولین در هر سطحی تقاضا دارد برای تسهیل و تسریع این مهم اهتمام ویژه گمارند. دفتر تحکیم وحدت از کلیه فعالیت های قانونی در این راستا نه تنها استقبال، بلکه حمایت می کند.

