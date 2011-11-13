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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

سازمان لیگ برتر اعلام کرد:

دیدار پرسپولیس - سپاهان به تعویق افتاد/ تغییر در زمان دیدار صبا - استقلال

دیدار پرسپولیس - سپاهان به تعویق افتاد/ تغییر در زمان دیدار صبا - استقلال

سازمان لیگ برتر اعلام کرد، دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 24 ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر این بازی به جای روز جمعه 27 آبان‌ماه در روز شنبه 28/8/90 از ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تصمیم به تعویق زمان برگزاری دیدار پرسپولیس - سپاهان اصفهان به علت همراهی 6 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با تیم ملی در دیدار با بحرین و اندونزی اتخاذ شده است.

با این شرایط زمان برگزاری دیدار تیم‌های صبای قم - استقلال در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر نیز تغییر کرد که براین اساس دیدار شاگردان عبدالله ویسی با آبی پوشان تهرانی از ساعت 14:15 روز شنبه 28 آبان‌ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار خواهد شد.

- برنامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه - 27/8/90
* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
شنبه - 28/8/90
* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مس سرچشمه - داماش گیلان، ساعت 16:10، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* راه آهن شهرری - سایپای البرز، ساعت 16:20، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس - سپاهان اصفهان، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران
* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

کد مطلب 1458799

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