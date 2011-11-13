دیدار پرسپولیس - سپاهان به تعویق افتاد/ تغییر در زمان دیدار صبا - استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر این بازی به جای روز جمعه 27 آبان‌ماه در روز شنبه 28/8/90 از ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تصمیم به تعویق زمان برگزاری دیدار پرسپولیس - سپاهان اصفهان به علت همراهی 6 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با تیم ملی در دیدار با بحرین و اندونزی اتخاذ شده است.

با این شرایط زمان برگزاری دیدار تیم‌های صبای قم - استقلال در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر نیز تغییر کرد که براین اساس دیدار شاگردان عبدالله ویسی با آبی پوشان تهرانی از ساعت 14:15 روز شنبه 28 آبان‌ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار خواهد شد.

- برنامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه - 27/8/90

* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه - 28/8/90

* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* مس سرچشمه - داماش گیلان، ساعت 16:10، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* راه آهن شهرری - سایپای البرز، ساعت 16:20، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس - سپاهان اصفهان، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران

* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان