برگزاری جشن غدیر در امامزاده صالح

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس امامزاده صالح در نظر دارد مراسم جشن شب غدیر خم را طبق سالهای گذشته با حضور آیت الله خزعلی رئیس بنیاد غدیر و عضو مجلس خبرگان رهبری و با مداحی حاج مهدی فاطمی برگزار کند.

این جشن دوشنبه 23 آبانماه بعد از نماز مغرب در صحن مطهر آستان امامزاده صالح برگزار می‎شود.

عید غدیر، عید امامت و ولایت و از بزرگترین اعیاد اسلامی است که تلاش می شود با شکوه و درجه شایسته برگزار شود، به همین مناسبت تمام پایگاههای فرهنگی و عبادی با تمام قوا در این مراسم و این مناسبت مشارکت و حضور پرشور خواهند داشت.