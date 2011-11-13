آمریکا و روسیه هنوز درباره سپر دفاع موشکی اختلاف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری مدودیف، پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (آپک) به طرح واشنگتن برای ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا اشاره کرد و گفت: موضع کشورش با آمریکا بر سر این مسئله "بسیار متفاوت" است، اما در عین حال هردو کشور موافقت کرده‌اند که به دنبال راه‌ حل‌های احتمالی برای رفع این اختلاف باشند.

آمریکا بر آن است تا شرق اروپا و ترکیه سیستم هایی از دفاع موشکی خود را مستقر کند که روسیه مخالت خود را با آن اعلام کرده است.

ایالات متحده هدف این سیستم را دفاع از تهدید همپیمانان خود در برابر تهدیدات بیرونی از جمله موشکی های ایران اعلام کرده، اما مسکو بر این باور است که چنین سامانه ای تهدیدی برای روسیه بشمار می رود.

باراک اوباما و دیمیتری مدودف در حاشیه دیدار رهبران 21 کشور عضو گروه آپک در هونولولو هاوایی علاوه بر مسائل دوجانبه، موضوع هسته ای ایران و همچنین بحران بدهی ها در اروپا را هم بررسی کردند.