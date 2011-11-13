به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی یکشنبه شب در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره شعر یادمان ولایت در کرمان گفت: ولایت متعالی ترین تعبیر و عالی ترین مضمون در عالم خلقت است.

حجت الاسلام محمدی بر لزوم معرفی دقیق شخصیت مقام معظم رهبری تاکید کرد و اظهار داشت: دشمنان نظام همواره درصدد سانسور ویژگی های بارز شخصیتی این بزرگوار هستند.

این مسئول با بیان اینکه دشمن ولایت مداری را هدف حمله های خود قرار داده است گفت: ولایت مداری و پایبندی به ولایت اصلی بسیار مهم است که باید همواره مورد توجه قرار گیرند.

وی گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند زمینه لازم برای معرفی ریشه ها و ابعاد ولایت را در جامعه فراهم کند.

حجت الاسلام محمدی همچنین بر لزوم توسعه فعالیت ها و مراکز قرآنی تاکید کرد و گفت: توسعه نمایشگاه‏ها و جشنواره‏های قرآنی در اولویت های کارهای در دستور کار ارشاد قرار دارد.

این مسئول از صدور هزار مجوز تاسیس موسسات قرآنی توسط ارشاد خبر داد و ابراز داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درصدد هستیم تعداد موسسات قرآنی را به دو برابر وضعیت موجود برسانیم.

