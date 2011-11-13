دوئل ویسی و مظلومی در مصاف حساس صبای قم و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، ‌هفته سیزدهم از یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز پنجشنبه این هفته در حالی آغاز می‌شود که در چارچوب این رقابت‌ها در کنار دیدار حساس پرسپولیس تهران با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، مهم‌ترین بازی هفته سیزدهم را تیم‌های استقلال تهران و صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌کنند.



تیم‌های اول و سوم جدول رده‌بندی یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در شرایطی در دیداری از هفته سیزدهم لیگ برتر در قم با یکدیگر رو به‌ رو می‌شوند که تیم استقلال تهران از 12 مسابقه گذشته خود 26 امتیاز کسب کرده، با این تفاوت که تیم صبای قم تفاضل گل کمتری نسبت به تیم نفت رده دومی دارد و در حال حاضر هم امتیاز با این تیم، 25 امتیازی است، یعنی یک امتیاز کمتر از استقلال صدرنشین دارد و در رده سوم ایستاده است.

صبای قم که با یک تساوی در بین 18 تیم، در حال حاضر کمترین تساوی را در جدول لیگ برتر دارد و عنوان تیم شگفتی ساز لیگ امسال را به این تیم اختصاص داده‌اند، در شرایطی از حریف سرشناس خود میزبانی می کند که از 12 بازی گذشته خود هشت پیروزی، یک تساوی و سه باخت کسب کرده است.



صبای قم در دیدارهای گذشته خود چهار پیروزی خود را مقابل تیم‌های سایپا البرز، ملوان بندر انزلی، فولاد خوزستان و شهرداری تبریز در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم و برابر تراکتور سازی تبریز، راه آهن شهر ری، مس سرچشمه کرمان و صنعت نفت آبادان در خانه حریفان به دست آورده است.



در دیدار هفته آینده صبای قم و استقلال تهران که به میزبانی صبا برگزار می‌شود، تیم عبدالله ویسی امیدوار است تا بتواند با شکست شاگردان پرویز مظلومی ضمن کسب نهمین برد دلچسب خود در لیگ یازدهم، صدرنشین را به زیر کشیده و خود جایگزین این تیم در بالای جدول شود.

صبا در مجموع تا قبل از رویارویی با استقلال تهران، در خانه خود 6 مسابقه برگزار کرده است که از این بازی‌ها چهار پیروزی و دو تساوی به دست آورده است، ضمن اینکه در خارج از خانه نیز از همین تعداد مسابقه چهار پیروزی و دو شکست در کارنامه دارد.



صبای قم آخرین برد خود تا قبل از مصاف با استقلال تهران را در هفته دوازدهم مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خارج از خانه به دست آورده و در سه بازی اخیر برابر شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان در لیگ برتر و مقابل پیام مخابرات فارس در جام حذفی سه پیروزی دلچسب کسب کرده است.



گفتنی است: دیدار تیم‌های صبای قم و استقلال تهران قرار است بعد از ظهر شنبه بیست و هشتم آبان ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار شود.

