تشریح برنامه های جدید خانه مطبوعات ایران/ تشکیل جهادگران خبری

امید حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری نخستین نشست خانه های مطبوعات سراسر کشور در ایلام برای موافقت درباره کلیت موضوع اشاره کرد و افزود: نشست بررسی اساسنامه و تعیین نام متشکل در ساری و سپس انتخابات تعیین هیئت مدیره در بندرعباس برگزار شد. پس از آن انتخابات هیئت رئیسه انجام و در آبان ماه 89 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستیار ارشد و مشاور فرهنگی رئیس جمهور، دفتر تشکل افتتاح شد.

وی افزود: بنابراین قضایا و روند تشکیل خانه با سیری منطقی و با ضرب آهنگی قابل ملاحظه انجام یافته و دوستان مطبوعات محلی به قاعده مستحضرند که نهادسازی و بنیان گزاری کاری بطئی و زمان بر است.



مدیرعامل جدید خانه مطبوعات کشور دوره قبلی فعالیت هیئت رئیسه را «دوره ثبت و تاسیس و استقرار» و دوره فعلی را دوره «گسترده کردن و فراگیر شدن تشکل» پس از تاسیس ساختار دانست و گفت: در اولین گامها اقدام به انتخاب 20 مشاور و کمیته خواهیم کرد و از توان و تجربه نیروهای مطبوعاتی کشور متناسب با ظرفیتها در کارگروه های خانه استفاده کرده تا بر اساس اصل تقسیم کار و تلاش برای مشارکت پذیری و گسترش و تعمیق خدمات، «هیئت مدیره» که از افراد مجرب، نخبه و پر توان مطبوعات استانها هستند به مثابه «فکر» عمل کنند و «مشاوران و کمیته ها» به عنوان بازوان انجام کار اجرایی.



حلالی با انتقاد از تغییر، تعویض و ابلاغ چند باره اساسنامه خانه های مطبوعات استانی افزود: تا به امروز سه بار اساسنامه برای خانه های استانی نوشته شده است. بار اول در اواخر دهه 70 که خانه ها با توجه به شکل گیری نشریات محلی و تعدد عنوانها و نیاز به هماهنگی میان شان با اجماع نیروهای محلی و اساسنامه های غیرهمگن به صورت خودجوش شکل گرفتند.

وی ادامه داد: بار دوم در سال 86 با امضای پرویزی مدیرکل اسبق مطبوعات داخلی اساسنامه ای همگن با هیئت مدیره ای هفت نفره و مدت مسئولیتی دو ساله به استانها ابلاغ شد که در اکثر استانها باعث ایجاد چالش میان «خانه های جدید و قدیم مطبوعات» و نیروهای معتقد به این یا آن اساسنامه شد و ارشاد وقت بعضا به حکمیت میان جریانها هم نپرداخت و محترمانه خود را کنار کشید و متاسفانه اختلافاتی میان جامعه مطبوعاتی بروز کرد و بار سوم هم در سال قبل 89 به وسیله قاضی زاده مدیرکل سابق مطبوعات داخلی اساسنامه ای با هیئت مدیره 9 نفره و مدت مسئولیت سه ساله ابلاغ شدکه دو نفر عضو دولتی (نماینده ارشاد و استانداریها) در آن عضویت دارند که پذیرش آن هم مجددا محل چالش جدید شده است.



حلالی اضافه کرد: این تلقی اشتباه است که هر مدیرکل مطبوعات داخلی باید «یک اساسنامه جدید» ابلاغ کند و این کار جامعه مطبوعاتی را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد که ابتدایی ترین نتیجه آن «اختلاف نظر» است. با این حال برای ایجاد وحدت رویه در میان خانه های مطبوعات استانی توصیه مان به فعالان رسانه ای آن است تا اساسنامه جدید را بپذیرند و محور فعالیتهای جدید صنفی خود قرار دهند و آن طور که بعضا عنوان می شود نگران «عدم استقلال خانه های مطبوعات» نباشند زیرا وجود دو عضو دولتی به جای «تهدید» برای استقلال نهاد صنفی، در صورت خوب عمل کردن هفت عضو رسانه ای می تواند به «فرصتی» مطلوب برای گسترش خانه ها و برداشتن موانع اداری و اعتباری برای برگزاری نشستها و همایشها و دوره های آموزشی از پیش روی تشکل تبدیل شود و واقعیت آن است که هر سه اساسنامه دارای روح واحد برای ارتقای رسانه های محلی و اشکالی متفاوتند.



وی اهالی رسانه را افرادی هوشمند و دارای سابقه و نگاه سیاسی و اجتماعی ویژه خود برشمرد که متشکل کردن و زیر یک سقف جمع کردن آنها بالطبع دشوار است مگر آنکه «فضای فعالیت صنفی بر خانه ها» حاکم شود و آنها را به وفاق برساند.



حلالی گفت: به علت تکثر موجود خانه های استانی چالشهایی را برای شکل گیری و انجام کار داشته اند که خاصه در دوره های قبل و بعد از هرانتخابات یا ابلاغ اساسنامه ای ظهور و بروز بیشتری داشته و نهاد «خانه مطبوعات کشور» هم به علت همین خصیصه و سرریز همین تفاوتهای استانی و نگاه ها به رسانه و داشتن 11 عضو هیئت مدیره (نسبت به هفت یا 9 عضو هیئت مدیره استانی) نهادی متکثر است که در دوره فعالیت جدید سعی خواهیم کرد این تکثر به عنوان سوخت پویایی جمع سمت و سو یابد و هدایت شود نه اینکه منجر به اختلاف و ناکارآمدی شود.



مدیرعامل خانه مطبوعات کشور گفت: تجربه های خوب هر استان کشور را در بخشهای تامین مسکن، بیمه، درآمد و آموزش وحل اختلاف را برای نمونه و الگو، مستندسازی کرده و برای بهره گیری از تجارب هم به سایر استانها برای اجرا پیشنهاد خواهیم داد.



وی از تلاش تشکل متبوع برای زمینه سازی برگزاری مجمع عمومی با حضور نمایندگان تمام خانه های استانی در ماه آینده خبر داد که دستور کار آن تصویب اساسنامه جدید خانه های مطبوعات، انتخاب بازرسان برای دوره یک ساله آتی و بررسی طرحها و لوایح پیشنهادی خواهد بود.



حلالی همچنین در خصوص سرفصل برنامه های خانه مطبوعات گفت: ایجاد و راه اندازی "کمیته جهادگران خبری" در مناطق مختلف کشور برای به تصویر کشیدن توامان محرومیتها و ظرفیتها، تلاش برای احداث زائر سرا در مشهد و اقامتگاه در یکی از نقاط توریستی شمال کشور خاص اهالی رسانه ها، تعیین رابطین خبری با تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و ارگانها، رایزنی با بانکها و موسسات مالی اعتباری برای بهره گیری از تسهیلات برای روزنامه نگاران محلی، ایجاد و تقویت کمیته های کاری خانه با فراخوان از روزنامه نگاران، دفاع از حقوق خبرنگاران برای فعالیت در سازمانهای خبری تابع قانون کار و برخورداری از حق بیمه و دفاع از مدیران مسئول نشریات محلی در محاکم و دادگاه های مطبوعاتی و حضور در آنها و دادن مشورت رایگان از طریق کمیته حقوقی ازجمله سرفصلهای جدید برای فعالیتهای خانه مطبوعات ایران است.



این روزنامه نگار اضافه کرد: جذب آگهیهای تجاری برای توزیع بین نشریات محلی از طریق کارگروه بازرگانی خانه، برگزاری نشست هم اندیشی با شرکتهای توزیع جراید و جذب اشتراک استانی، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت با همکاری دانشکده های خبر و روزنامه نگاری، تلاش برای راه اندازی و اخذ مجوز خبرگزاری خانه مطبوعات و پورتال، پیگیری احداث مجتمعهای مطبوعاتی در استانها، ایجاد تعاونیهای مسکن و شرکتهای سهامی سرمایه گزاری ویژه اصحاب رسانه، برگزاری جشنواره های مختلف مطبوعاتی به منظور بررسی آثار و ایجاد موزه شهدای اهل قلم و ... از دیگر فعالیتهای در نظر گرفته شده برای خانه مطبوعات ایران است.



حلالی افزود: خانه مطبوعات ایران شان و کارکرد هماهنگی کلان بین خانه های مطبوعات استانی را برای خود قائل است و همچنین نهادینه کردن مطالبات رسانه های محلی برای انتقال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری آنها و از طرفی در استانهایی که خانه مطبوعات استانی وجود دارد برای جلوگیری از تداخل قصد ورود ندارد و معتقدیم مسائل رسانه ای هر استانی بایسته است که توسط نهاد صنفی و اداره کل همان خطه داده پردازی شود.