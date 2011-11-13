طرح بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح به مدت شش روز و از 28 آبان تا سوم آذر در 44 مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان اجرا می شود.

امسال همچون سالهای گذشته گذشته از عموم به ویژه اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، دانش آموزان، صنعتگران، صاحبان کارگاه های کوچک و بزرگ دعوت می شود از این مراکز بازدید کرده تا زمینه آشنایی آحاد مختلف جامعه با خدمات و رویکردهای این اداره کل تا زمینه دستیابی به اشتغال پایدار جوانان فراهم شود.



دستیابی به توسعه پایدار، اشتغال کامل، بهره وری بنگاه های اقتصادی و فناوری پیشرفته مستلزم توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش و مهارت فنی و حرفه ای نیرو کار است.



این مهم جز با نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی در کشور، ارتقای شان و منزلت مهارتهای فنی و حرفه ای و معرفی خدمات اداره کل در میان آحاد جامعه به ویژه جوانان محقق نمی شود.

