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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

طرح بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای خوزستان اجرا می شود

طرح بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای خوزستان اجرا می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: طرح بازدید همگانی از مراکز و کارگاه های آموزشی همزمان با سراسرکشور در خوزستان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح به مدت شش روز و از 28 آبان تا سوم آذر در 44 مرکز آموزش فنی و حرفه ای  استان خوزستان اجرا می شود.

امسال همچون سالهای گذشته گذشته از عموم به ویژه اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، دانش آموزان، صنعتگران، صاحبان کارگاه های کوچک و بزرگ دعوت می شود از این مراکز بازدید کرده تا زمینه آشنایی آحاد مختلف جامعه با خدمات و رویکردهای این اداره کل تا زمینه دستیابی به اشتغال پایدار جوانان فراهم شود.

دستیابی به توسعه پایدار، اشتغال کامل، بهره وری بنگاه های اقتصادی و فناوری پیشرفته مستلزم توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش و مهارت فنی و حرفه ای نیرو کار است.

این مهم جز با نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی در کشور، ارتقای شان و منزلت مهارتهای فنی و حرفه ای و معرفی خدمات اداره کل در میان آحاد جامعه به ویژه جوانان محقق نمی شود.
 
کد مطلب 1458812

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