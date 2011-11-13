بازدید هیئت تجاری ترکیه از غرفه های نمایشگاه توانمندی صادراتی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان گلستان هیئت سیاسی- تجاری اعزامی از استان سامسون ترکیه به ریاست استاندار و رئیس اتاق بازرگانی و تنی چند از مقامات استان سامسون به هنگام بازدید از نمایشگاه با حضور در غرفه استاندارد گلستان، با فعالیت های اداره کل استاندارد گلستان در زمینه صادرات آَشنا شدند.

در این نمایشگاه که به مدت 4 روز برگزار شد، اداره کل استاندارد گلستان به همراه سایر دستگاههای اجرایی عضو کمیته توسعه صادرات استان با برپایی غرفه و عرضه اقلام ترویجی و نیز توزیع تراکت، فعالان اقتصادی و صنعتی را با نقش استاندارد در صادرات و رویه های صدور گواهینامه های صادراتی آشنا کرد.

گفتنی است در مراسم اختتامیه این نمایشگاه ، لوح تقدیری به امضای معاونت برنامه ریزی استانداری به جهت مشارکت موثر در نمایشگاه به مدیر کل استاندارد گلستان اهداء شد.