به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا دیانی شامگاه شنبه در اولین گردهمایی بزرگ سادات طلبه ایرانی و غیر ایرانی حوزه علمیه قم که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در حوزههای علمیه درصد قابل توجهی از متقاضیان طلبگی و تحصیل علم سید هستند و همان احساسی سیادتی که میکنند، آنها را بیشتر وادار به این کار میکند و تعداد بسیاری از مراجع تقلید نیز سیده بودهاند.
دیانی گفت: نعمت و برکت خاندان عصمت و طهارت جام گوارایی بر عطش تشنگان حقیقت و معنویت و سعادت بخش دنیا و آخرت است.
وی ابراز داشت: از این رو سادات که از نسل پیامبر(ص) هستند، یادآور خورشید عالم گستر و وجود معطر و مطهر فرزندان زهرای اطهر هستند و دارای اهمیت و احترام زیادی در جامعه اسلامی بوده و از لحاظ فقهی، اخلاقی و رفتاری دارای شأنیت خاص و مهمی هستند.
مدیر موسسه خیریه آلاء گفت: وجود احکام مختص سادات نشان میدهد که اسلام میخواهد سلسه نسب سادات مشخص باقی بماند، این امر سبب میشود طبقهای از مردم، عامل سیادت، محرکشان بشود بسوی اسلام، نه برای کسب یک امتیاز اقتصادی بلکه برای اینکه در راه اسلام فعالیتهای بیشتری انجام دهند.
وی افزود: تاریخ هم نشان داده است که سلسه جلیله سادات و بالاخص علویون سادات از صدر اسلام تا عصر حاضر یک رگی در وجودشان داشتهاند که اینها را بیشتر از دیگران به حمایت از اسلام بر میانگیخته است.
دیانی اظهار داشت: سادات معظم به دلیل نسبت آنان به پیامبر(ص)، از زکات بهره نمیبرند و به جای آن از خمس که حق خداوند و پیامبر(ص) و ذی القربی اوست بهره مند میشوند.
وی ابراز داشت: بر اساس آموزه های قرآن، مودت داشتن و احترام به سادات به عنوان ذی القربی پیامبر اسلام(ص) لازم است، البته مصادیق تام و تمام آنها ائمه اهل بیت(ع) و فاطمه زهرا(س) میباشند.
مدیر موسسه خیریه آلاء گفت: بررسیها نشان میدهد کمک به سادات به صورت تخصصی، جامعه و هدفمند صورت نمیپذیرد، برخی نهادهای مردمی و دولتی کمکهای پراکندهای را به نیازمندان سادات اختصاص میدهند بنابر این تشکیل خیرهها و مراکزی که با برنامه ریزی جامع و هدفمند نیازهای سادات را مرتفع کردهاند و رسالت سادات را به جامعه تحقق بخشد بسیار ضروری است.
وی در خصوص ایجاد تشکیلاتی برای اداره امور سادات در طول تاریخ، اضافه کرد: مسلمانان از همان نخستین سالهای شکل گیری فتوحات و گسترش قلمرو اسلامی، دست به ایجاد تشکیلات اداری و سازمانی به نام دیوان زدند، این دیوانها به فراخور وظایف و کارکردهای خویش به اجزای کوچکتری تکفیک میشوند، دیوان نقابت جزو یکی از این سازمانها است.
دیانی ادامه داد: نقابت به معنی سرپرست و ریاست است و دیوان نقابت بر آن بخش از تشکیلات سیاسی - اداری حکومت گفته میشد که نیمه نخست قرن سوم هجری شکل گرفت و وظیفه سرپرستی سادات را بر عهده داشت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه خیریه آلاء درصد قابل توجهی از متقاضیان طلبگی و تحصیل علم در حوزههای علمیه را از سادات عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا دیانی شامگاه شنبه در اولین گردهمایی بزرگ سادات طلبه ایرانی و غیر ایرانی حوزه علمیه قم که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در حوزههای علمیه درصد قابل توجهی از متقاضیان طلبگی و تحصیل علم سید هستند و همان احساسی سیادتی که میکنند، آنها را بیشتر وادار به این کار میکند و تعداد بسیاری از مراجع تقلید نیز سیده بودهاند.
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