به گزارش خبرگزاری مهر امینآزاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، سه نوع سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار تعریف شده است که بانک ها می توانند در چارچوب آن، عملیات سپردهگیری را انجام داده و منابعشان را تجهیز نمایند.
وی در زمینه تعلقنگرفتن جایزه به حسابهای قرضالحسنه گفت: ماهیت سپرده های قرضالحسنه برمبنای قرض بوده درحالی که سپرده های سرمایهگذاری مدتدار؛ سپردههایی هستند که بانکها رابطه شان با سپردهگذاران وکیل و موکل می باشد. بدین ترتیب، بانکها در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا سرمایهگذاری کرده و سود حاصل از آن عملیات را به سپردهگذاران پرداخت میکنند البته خود بانک ها هم بابت انجام این عملیات حق الوکاله میگیرند.
این مقام مسئول در مورد حساب های قرضالحسنه عنوان کرد: بانکها مجاز نیستند سودی به این نوع سپرده ها پرداخت نماید زیرا ماهیت آنها برمبنای قرض است.
وی ادامه داد: در سپرده های قرض الحسنه پسانداز، قانون گذار این اختیار را به بانکها داده است تا مشوقهایی را در قالب جایزه برای سپردهگذاران درنظر بگیرند تا مردم، هر چه بیشتر در این امر خیر شرکت داشته باشند. البته هیچ شرطی نباید بین کسی که سپردهگذاری میکند و جایزه ای برایش تعلق می گیرد وجود داشته باشد چون اگر شرطی وجود داشته باشد، عملیات یادشده ربوی خواهد شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی همچنین افزود: شورای پول و اعتبار دستورالعملهایی در زمینه اعطای جایزه به سپرده های قرضالحسنه پس انداز مصوب کرده بود که امسال این مصوبه اصلاح و مجددا به بانکها ابلاغ شده است. بدینترتیب بانکها برای سپردههای قرضالحسنه پس انداز مجاز هستند در چارچوب خاص و براساس درصدها و میزان های معینی جایزههایی را تعیین و به قید قرعه که تحت نظارت مراجع ذی ربط شامل بانک مرکزی و قوه قضائیه انجام می شود به سپرده گذاران اهدا نمایند.
وی افزود: سپرده قرض الحسنه جاری از این چارچوب خارج بوده و اصولا این نوع سپرده گذاری به منظور استفاده از خدمات بانکی است.
امین آزاد تاکید کرد: اعطای جایزه فقط برای سپرده های قرض الحسنه پس انداز می باشد و دریافت سپرده های قرض الحسنه جاری برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان بوده پس نیازی به اعطاء جایزه به آنها نیست.
این مقام مسئول در پایان اظهارداشت: اخیرا از بانک مرکزی استعلام هایی شده است مبنی بر اینکه آیا بانکها مجاز هستند در چارچوب ضوابطی خاص به سپردههای قرض الحسنه جاری هم جوایزی بدهند که این موضوع در کمیسیون اعتباری بانکمرکزی مطرح و در چهلوچهارمین جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 30/6/1390 مصوب گردید که اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه جاری تحت هر عنوان و به هرشکلی امکان پذیر نباشد. این بخشنامه جهت اطلاع و اجرایی شدن به کلیه بانک ها ابلاغ گردیده است.
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