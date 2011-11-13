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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

حجت الاسلام محمودی نژاد:

جشن بزرگ غدیر در شیراز برگزار می شود

جشن بزرگ غدیر در شیراز برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس از برگزاری جشن بزرگ غدیر در مسجد فاطمه الزهرای شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ولی الله محمودی نژاد در این رابطه گفت: در روز عید غدیر سه شنبه 24 آبان ماه مراسمی با حضور بزرگان و اندیشمندان استان در مسجد فاطمه الزهرا(س) با سخنرانی آیت اله ملک حسینی برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری گفتمانهای دینی و دوره های آموزشی مرزبانی از مکتب اهل بیت(ع) انجام تبلیغات هم شکل و هم سو، طراحی و نصب بنر و پوستر، ارسال تبلیغات شکلی به شهرستانها و خرید نرم افزار غدیر ازجمله برنامه های تبلیغات اسلامی فارس برای بزرگداشت عید بزرگ غدیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: همچنین با هماهنگیهای صورت گرفته هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی مساجد اقدام به برگزاری جشنهای غدیر در سرتاسر استان خواهند کرد.

وی افزود: با هماهنگیهای انجام شده هیئتهای مذهبی، روحانیون مستقر و طرح هجرت به ص.ورت فعال در این زمینه فعالیت خواهند داشت. 

کد مطلب 1458818

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