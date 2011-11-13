جشن بزرگ غدیر در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ولی الله محمودی نژاد در این رابطه گفت: در روز عید غدیر سه شنبه 24 آبان ماه مراسمی با حضور بزرگان و اندیشمندان استان در مسجد فاطمه الزهرا(س) با سخنرانی آیت اله ملک حسینی برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری گفتمانهای دینی و دوره های آموزشی مرزبانی از مکتب اهل بیت(ع) انجام تبلیغات هم شکل و هم سو، طراحی و نصب بنر و پوستر، ارسال تبلیغات شکلی به شهرستانها و خرید نرم افزار غدیر ازجمله برنامه های تبلیغات اسلامی فارس برای بزرگداشت عید بزرگ غدیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: همچنین با هماهنگیهای صورت گرفته هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی مساجد اقدام به برگزاری جشنهای غدیر در سرتاسر استان خواهند کرد.

وی افزود: با هماهنگیهای انجام شده هیئتهای مذهبی، روحانیون مستقر و طرح هجرت به ص.ورت فعال در این زمینه فعالیت خواهند داشت.