ارجاع یک طرح به کمیسیون بهداشت پس از تصویب کلیات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 107 قانون مذکور را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 121 رای موافق، 5 رای مخالف و 23 رای ممتنع با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کردند اما در بررسی جزئیات نمایندگان مجلس نه با اصل تبصره الحاقی به ماده 106 موافقت کردند و نه به حذف آن رای دادند.

به گزارش مهر، تبصره الحاقی به ماده 106 مقرر می دارد آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی این قانون که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، از نظر مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگی تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند.

به دنبال عدم توافق مجلس نسبت به تصویب و یا حذف این تبصره، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را پس از لاریجانی عهده دار بود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داد.

بنابراین الحاق یک تبصره به ماده 107 در بررسی جزئیات مورد بررسی قرار نگرفت.