  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مرکز شیمی دارویی و گیاهی شیراز

پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مرکز شیمی دارویی و گیاهی شیراز

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از میان فارغ التحصیلان دکتری حرفه ای داروسازی و کارشناسی ارشد شیمی و بیولوژی، در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا 15 دی ماه سال 90 فرصت دارند مدارک تحصیلات تکمیلی خود را ارسال کنند.

حداقل شرط لازم برای تمامی داوطلبان در هنگام ارسال مدارک داشتن دو مقاله تحقیقی (original article) در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع یک ISI و PubMed/Medline به عنوان نویسنده اول یا مسئول است.

ارایه مدرک زبان مطابق شرایط اختصاصی حداکثر تا زمان مصاحبه الزامی است و مدارک کسانی که فاقد شرایط حداقلی هستند، مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت. 

مدارک داوطلبان بر اساس نوع آزاد، عضو هیئت علمی آموزشی پژوهشی، عضو هیئت علمی پژوهشی و استعداد درخشان متفاوت است و داوطلب باید بسته به نوع وضعیت خود یکی از فرمهای مربوط به ثبت نام را تکمیل کند.

کد مطلب 1458822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها