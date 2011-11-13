پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مرکز شیمی دارویی و گیاهی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا 15 دی ماه سال 90 فرصت دارند مدارک تحصیلات تکمیلی خود را ارسال کنند.

حداقل شرط لازم برای تمامی داوطلبان در هنگام ارسال مدارک داشتن دو مقاله تحقیقی (original article) در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع یک ISI و PubMed/Medline به عنوان نویسنده اول یا مسئول است.

ارایه مدرک زبان مطابق شرایط اختصاصی حداکثر تا زمان مصاحبه الزامی است و مدارک کسانی که فاقد شرایط حداقلی هستند، مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

مدارک داوطلبان بر اساس نوع آزاد، عضو هیئت علمی آموزشی پژوهشی، عضو هیئت علمی پژوهشی و استعداد درخشان متفاوت است و داوطلب باید بسته به نوع وضعیت خود یکی از فرمهای مربوط به ثبت نام را تکمیل کند.