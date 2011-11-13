960 هزار تن علوفه از مزارع همدان برداشت شد

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علوفه به عنوان تامین کننده مهمترین نهاده مورد نیاز بخش دامپروری در بین گیاهان زراعی نقش مهمی دارد، گفت: در سال زراعی منتهی به پاییز سال جاری 139 هزار هکتار از اراضی استان همدان زیر کشت گیاهان علوفه ای قرار گرفت.

پرورش اظهار داشت: عملکرد امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر سطح هفت هزار هکتار و از نظر تولید 36 هزار تن کاهش داشته است.

وی علت این کاهش را اختصاص قسمتی از اراضی به کشت سایر محصولات در اجرای تناوب زراعی عنوان کرد.

سالانه در 10 درصد زمین های کشاورزی همدان علوفه کشت می شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اهمیت کشت گیاهان علوفه ای از نظر اصلاح زمینهای زراعی و توسعه دامپروری، گفت: سالانه 10 درصد از سطوح زیر کشت محصولات استان همدان به کشت علوفه اختصاص می یابد.

پرورش اضافه کرد: یونجه، جو، گاودانه، ذرت علوفه ای و شبدر نباتات علوفه ای استان همدان هستند که از نظر سطح، جو با 80 هزار هکتار بیشترین سطح و از نظر تولید، یونجه با 620 هزار تن بیشترین میزان تولید گیاهان علوفه ای را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه غالب کشت یونجه استان همدان از نوع یونجه همدانی است، گفت: این نوع یونجه یکی از توده های برتر یونجه در کشور و دارای شهرت جهانی است.

پرورش اضافه کرد: به همین علت برنامه ریزی برای حفظ و توسعه این ذخیره ارزشمند گیاهی در دستور کار مسئولان قرار دارد.

491 کیلوگرم بذر گواهی شده یونجه همدانی در اراضی کشاورزی کشت شد

وی گفت: در همین راستا در سال زراعی 89-88 با هماهنگی و نظارت موسسه تهیه نهال و بذور کشور مقدار 491 کیلوگرم بذر گواهی شده یونجه همدانی در 16 هکتار از اراضی کشاورزان به منظور تکثیر این بذر کشت شد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: سهم استان همدان از سطح زیر کشت یونجه کشور 7.7 درصد و از کل تولید کشور بیش از 9.9 درصد است.

پرورش گفت: همدان از این لحاظ رتبه سوم کشوری را در اختیار دارد و در تولید جو نیز با 286 هزار تن تولید مقام سوم کشوری را داراست.

پرورش یادآور شد: سالانه 440 هزار تن از یونجه تولیدی استان همدان به مصرف دامداریهای استان رسیده و 180هزار تن مازاد نیز به صورت علوفه خشک به استانهای تهران، اصفهان، البرز و خراسان صادر می شود.