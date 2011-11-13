590 طرح مشاغل خانگی در گیلان به سیستم بانکی معرفی شد

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح مشاغل خانگی نقش بسیار موثری در توسعه اقتصاد خانواده ها دارد بر لزوم حمایت جدی سیستم بانکی از این طرح تاکید کرد.

وی همچنین به نقش مشاغل خانگی در رفع معضل بیکاری جوانان اشاره کرد و اظهارداشت: آنچه درحال حاضر باید به آن توجه جدی شود ایجاد اشتغال و ارتقای فرهنگ کار است واین امر به یک وزارتخانه محدود نمی شود و تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی نیز باید بیش از پیش تلاش کنند.

استاندار گیلان گفت: با ایجاد اشتغال مفید و پایدار برای محرومان و مردم و ایجاد سرمایه گذاری های پایدارباید بیکاری را از بین برد.

وی در خصوص تهیه کتابی در خصوص اشتغال های ایجاد شده در حوزه کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی با توجه به مزیت های استان گیلان اعم از سرمایه، منابع، ابزار، امکانات تاکید کرد و افزود: کتاب مهارت سازی و توانمند سازی به تفکیک هریک از شهرستانها تهیه و همچنین مستند و فیلمی از عملکرد دستگاه های اجرایی در بخش اشتغال به وجود آمده، تهیه و از طریق رسانه ملی برای مردم اطلاع رسانی شود.

سعادتی یادآورشد: دستگاه های اجرایی باید سریعتر نسبت به جذب طرح های مشاغل خانگی اقدام کنند و این امر به آخر سال کشیده نشود.