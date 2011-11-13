همایش بزرگ دوچرخه سواری در اردکان برگزار می شود

محمود فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش ساعت هشت صبح روز 24 آبانماه مصادف با روز عید سعید غدیر خم از محل تربیت بدنی اردکان آغاز شده و در بوستان الغدیر به پایان می رسد.

وی ضمن دعوت از همه اقشار مردم برای شرکت در این همایش ورزشی افزود: سال گذشته مردم شهرستان اردکان استقبال خوبی از این همایش کردند و بیش از هزار و 500 نفر از تمامی گروه های سنی مسیر تعیین شده را رکاب زدند.

فتاحی درباره تخمین خود از افراد شرکت کننده در ششمین همایش دوچرخه سواری اردکان نیز گفت: با تبلیغات وسیعی که انجام شده پیش بینی می شود بیش از سه هزار نفر از مردم این شهرستان در این همایش شرکت کنند.

این دوچرخه سوار پیشکسوت اردکانی ادامه داد: این همایش با مشارکت و حمایت شهرداری، تربیت بدنی، نیروی انتظامی، خانواده شهید کارگر شریف و حسین سرافراز برگزار خواهد شد.

وی در مورد اهداف برگزاری این همایش بیان داشت: گرایش جامعه به سمت نشاط،سلامتی و تندرستی، ارتقا بهره وری کاری افراد در مراکز اداری، صنعتی، تجاری و ...،کاهش آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر همچنین تزریق هیجان و امیدواری به اقشار مختلف اجتماع از جمله اهداف برگزاری این همایش ورزشی بزرگ در اردکان است.