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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

فتاحی خبر داد:

همایش بزرگ دوچرخه سواری در اردکان برگزار می شود

همایش بزرگ دوچرخه سواری در اردکان برگزار می شود

اردکان - خبرگزاری مهر: مسئول برگزاری همایش دوچرخه سواری اردکان از برگزاری ششمین همایش بزرگ دوچرخه سواری در روز عید غدیرخم در اردکان خبر داد.

محمود فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش ساعت هشت صبح روز 24 آبانماه مصادف با روز عید سعید غدیر خم از محل تربیت بدنی اردکان آغاز شده و در بوستان الغدیر به پایان می رسد.

وی ضمن دعوت از همه اقشار مردم برای شرکت در این همایش ورزشی افزود: سال گذشته مردم شهرستان اردکان استقبال خوبی از این همایش کردند و بیش از هزار و 500 نفر از تمامی گروه های سنی مسیر تعیین شده را رکاب زدند.

فتاحی درباره تخمین خود از افراد شرکت کننده در ششمین همایش دوچرخه سواری اردکان نیز گفت: با تبلیغات وسیعی که انجام شده پیش بینی می شود بیش از سه هزار نفر از مردم این شهرستان در این همایش شرکت کنند.

این دوچرخه سوار پیشکسوت اردکانی ادامه داد: این همایش با مشارکت و حمایت شهرداری، تربیت بدنی، نیروی انتظامی، خانواده شهید کارگر شریف و حسین سرافراز برگزار خواهد شد.

وی در مورد اهداف برگزاری این همایش بیان داشت: گرایش جامعه به سمت نشاط،سلامتی و تندرستی، ارتقا بهره وری کاری افراد در مراکز اداری، صنعتی، تجاری و ...،کاهش آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر همچنین تزریق هیجان و امیدواری به اقشار مختلف اجتماع از جمله اهداف برگزاری این همایش ورزشی بزرگ در اردکان است.

کد مطلب 1458825

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