نفرات برتر نخستین جشنواره امام حسین(ع) در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین در بخش خوشنویسی، "مقصود استادی"از مرند در رشته نقاشی خط به عنوان نفر اول، "فراز ارجمند" از تبریز و "ابراهیم زینالی" از ارومیه در رشته نقاشی خط به طور مشترک به عنوان نفر دوم، "رقیه آزاد" از اردبیل در رشته نقاشی خط شایسته تقدیر، "یحیی جاویدان" از نقده در رشته ثلث به عنوان نفر سوم، "صابر صفایی" از اردبیل در رشته نسخ به عنوان نفر اول، "محمد قیاسی‌تبریز" از تبریز و "زهرا اشعارقدیم" از تبریز در رشته نسخ به طور مشترک به عنوان نفر دوم شدند.

همچنین "شبنم پاشازاده" از تبریز و " نقی ریاحی" از زنجان در رشته شکسته نستعلیق به طور مشترک به عنوان نفر اول، "شهرام روحی" از تبریز و"یونس آتشبار" از مراغه در رشته شکسته نستعلیق به طور مشترک به عنوان نفر دوم، "رضا بناگذار" از تبریز در رشته شکسته نستعلیق به عنوان نفر سوم، "ابراهیم نظری" از تبریز و "محمدرضا بایرام‌پور" از اردبیل در رشته نستعلیق به طور مشترک به عنوان نفر اول، "پیروز پاینده" از تبریز و "محمود امیدی" از تکاب در رشته نستعلیق به طور مشترک به عنوان نفر دوم، "حسن جوادی آذر" از مشکین شهر و "داود مویدستا" از تبریز و "وحید رزاقی" از تبریز در رشته نستعلیق به طور مشترک به عنوان نفر سوم و "احسان زرگری پور" از تبریز در رشته نستعلیق شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش فیلمنامه، "اکبر محمودی‌شریعت" از تبریز به عنوان نفر اول، "امیر مرتضوی" از تبریز به عنوان نفر دوم، "وحید حسینی نامی" از تبریز به عنوان نفر سوم، "علیرضا صفری" از تبریز به عنوان نفر چهارم و "معصومه جعفرزاده" از کلیبر به عنوان نفر پنجم معرفی شدند.

در بخش عکس، "طاهره نوبهار" از تبریز به عنوان نفر اول، "جاوید خدمتی" از اردبیل به عنوان نفر دوم، "غلامحسین شکرانی" از اردبیل به عنوان نفر سوم، "هادی فهیمی" از تبریز به عنوان نفر چهارم و "عبدالرحمن مجرد" از اردبیل به عنوان نفر پنجم شناخته شدند.

همچنین در بخش داستان کوتاه، "سیده زهره میرحسین‌عیسی‌خانی" از زنجان به عنوان نفر دوم، "فاطمه قشمی" از زنجان و "مجید راستی" از تبریز به طور مشترک به عنوان نفر سوم، "شاهین فرخنده" از تبریز ، "سیدحیدرعلی آران" از ارومیه و "داود خدایی" از تبریز شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش شعر و بدون رتبه بندی "کبری سلیمانی" از زنجان، "محمود مرادی" از مرند، "عبداله اصلی" از تبریز، "هادی لزیری" از تبریز، "عباس شبخیز" از تبریز، "بابک اسلامی" از اهر، "کاظم نظری‌بقا" از اردبیل، "ناصر ولایی" از زنجان و "امیرحسین دوست‌زاده" از تبریز شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش انتخاب کتاب نمونه "ربعلی بلبلی" از اردبیل، "مجتبی زادصادق" از تبریز" و "سعید طالبی‌نیا" از تبریز شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش خلاصه نویسی کتاب، "علی‌اکبر ساجدی" از تبریز و "محمدعلی قلیزاده" از تبریز به طور مشترک به عنوان نفر اول، "اکبر ولی‌پور" از تبریز و "آیناز رستمی" از تبریز و "سهیلا عالی" از تبریز به طور مشترک به عنوان نفر دوم، "حمید کوهی اصل" از کلیبر و "مینا وجدانی‌بنام" از تبریز و "علی رضایی" از تبریز به طور مشترک به عنوان نفر سوم و "مریم مهراجی" از خوی، "محمدجلیل‌نژادهوشمند" از تبریز و "زهرا احمدی" از تبریز شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش ابتهال نیز "صمد محمدپور" از ارومیه به عنوان نفر اول، "شهرام رحمانی" از پارس‌آباد به عنوان نفر دوم، "محمدعلی پورشهلا" از تبریز به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

در بخش تواشیح، "وکیلی" از تبریز به عنوان نفر اول، "محسنی" از تبریز به عنوان نفر دوم و "مهدی اسماعیل‌نژاد" از هشترود به عنوان نفر سوم، "حسن شکری‌‌جدا" از پارس‌آباد به عنوان نفر چهارم، "محمودی" از تکاب به عنوان نفر پنجم شناخته شدند.

در بخش مداحی و ابتهال نیز "اکبر قنبرزاده" از تبریز به عنوان نفر دوم، "جلال اسماعیلی" از مشکین شهر به عنوان نفر سوم، "محمدعلی کامیار" از میانه به عنوان نفر چهارم و "مسعود سلیمانی" از تبریز به عنوان نفر پنجم شناخته شدند.

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام حسین(ع) ، 72 اثر در زمینه خوشنویسی، شعر، فیلمنامه، مداحی،‌تواشیح،‌ابتهال، انتخاب کتاب نمونه، داستان کوتاه و خلاصه نویسی کتاب معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.