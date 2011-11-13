محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوابق ایجاد دانشگاه پیامبر اعظم گفت: حدود یکسال و نیم تلاش شد تا مجوز تاسیس دانشگاه پیامبر اعظم از شورای گسترش وزارت علوم کسب شود و سپس اساسنامه آن تصویب و هئیت امنای آن مشخص شد و ردیف بودجه خاصی به این مجتمع عالی و مراکز تربیت معلم تابع آن تعلق گرفت.

مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم در سال 1386 به منظور تربیت و آموزش معلمان و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب وزارت علوم تشکیل شد.

وی با بیان اینکه با ایجاد مجتمع عالی پیامبر اعظم، مراکز تربیت معلم حکم دانشکده را پیدا کردند، ادامه داد: همچنین آموزشکده های فنی و حرفه ای نیز زیر نظر این مجتمع قرار گرفتند که در کل 300 هزار دانشجو در آن درس می خواندند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: پس از اینکه آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال گذشته از این دانشگاه جدا شد این امکان وجود داشت که دانشگاه به کار خود ادامه دهد چرا که ردیف اعتبارات ویژه دارد. ضمن اینکه این دانشگاه به دلیل مجوزی که از وزارت علوم داشت سرمایه ای بزرگ برای آموزش و پرورش به حساب می آید. همچنین رئیس هئیت امنای این دانشگاه وزیر آموزش و پرورش است.

شکل گیری دانشگاه فرهنگیان سیاسی بود

فرشیدی به دلایل انتخاب نام مجتمع عالی پیامبر اعظم اشاره کرد و افزود: نام پیامبر اعظم افتخاری برای معلمان است چرا که امام خمینی (ره) فرمودند معلمی پیشه انبیاء است و این دانشگاه محلی برای تربیت معلمان است و به همین دلیل این نام را انتخاب کردیم.

وزیر آموزش و پرورش دولت نهم نوع شکل گیری دانشگاه فرهنگیان را سیاسی دانست و گفت: شروع شکل گیری این دانشگاه در دوران دکتر علی احمدی بود، وی در حضور رئیس جمهور تاسیس این دانشگاه را مطرح کرد که با تشویق فی البداهه حضار روبرو شد و دکتر احمدی نژاد هم دستور تشکیل این دانشگاه را داد در حالیکه دانشگاه پیامبر اعظم مدت کمی بود که فعالیت خود را برای تربیت معلمان آغاز کرده بود.

وی افزود: هم اکنون سه سال از مطرح کردن ایده دانشگاه فرهنگیان می گذرد ولی هنوز تکلیف آن مشخص نیست. همچنین به این بهانه فعالیت دانشگاه پیامبر اعظم نیز معطل مانده و این دانشگاه با مجوز رسمی که از وزارت علوم دارد دانشجو نمی پذیرد.

استخدام های آموزش و پرورش از دانشگاه پیامبر اعظم نبود

فرشیدی با بیان اینکه در اولین دوره فعالیت دانشگاه پیامبر اعظم 20 هزار دانشجو در مراکز تربیت معلم وابسته به این دانشگاه از طریق کنکور پذیرش شده اند، گفت: ولی از آن تاریخ به بعد حتی یک ردیف به مراکز تربیت معلم اختصاص نیافت و در طول سه سال گذشته با وجود اینکه 60 هزار نیرو در آموزش و پرورش استخدام شدند، حتی یک نفر از این مراکز استخدام نشده اند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: گاهی گفته می شود قرار است مراکز این دانشگاه استانی باشد و زیر نظر استاندار و یا مدیرکل آموزش و پرورش استان اداره شود که این تجربه در ابتدای انقلاب درباره مراکز تربیت معلم وجود داشته که اصلا مناسب نبود چرا که مدیران آموزش و پرورش مشغله های کاری بسیاری در مدارس را دارند و ممکن است مراکز وابسته به این دانشگاه مورد توجه قرار نگیرد و حتی گاهی بودجه و امکانات آن نیز به مدارس دیگر داده شود.

تکلیف دانشگاه پیامبر اعظم چه می شود

وی اظهار کرد: از سویی ممکن است استاندار اگر مسئولیت را به عهده گیرد به طور کلی دغدغه تربیت و آموزش را نداشته باشد که باز هم مشکلاتی را ایجاد می کند،؛ همچنین گفته می شود وزیر علوم ممکن است مسئولیت را به عهده گیرد که طرح مناسبی نیست.

فرشیدی گفت: ایده راه اندازی دانشگاه فرهنگیان از نبود شناخت کافی از آموزش و پرورش و مجتمع عالی پیامبر اعظم شکل می گیرد و معلوم نیست این دانشگاه قرار است چه برون دادی داشته باشد و باید از مسئولان کنونی آموزش و پرورش پرسید که با تاسیس دانشگاه فرهنگیان، تکلیف مجتمع عالی پیامبر اعظم که میلیونها تومان اعتبار و سالها وقت هزینه آن شده است، چه می شود؟