به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه انیمیشن "گیلآباد" به کارگردانی اسماعیل جباری در سیمای مرکز گیلان در دست تولید است.
این مجموعه 13 قسمت 11 دقیقهای است و برای مقاطع سنی کودک و نوجوان تهیه میشود و در هر قسمت نیز یک ضرب المثل گیلکی در قالب کاراکترهای انیمیشنی به نمایش گذاشته میشود.
پیش تولید این مجموعه از بهمن ماه پارسال آغاز شد و خرداد ماه امسال مرحله انیمه و تولید شروع شد. پیش بینی میشود بهمن ماه امسال این مجموعه انیمیشن آماده نمایش شود.
عوامل تولید این مجموعه عبارتند از محمد وهابی نویسنده و تهیهکننده، ابراهیم جباری جلوههای ویژه، علی پارسا و بهروز ملاپور مدلساز و اسماعیل جباری کارگردان و تدوین.
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