  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

همراه آخرین تصاویر/

انیمیشن "گیل‌آباد" تهیه می‌شود

انیمیشن "گیل‌آباد" تهیه می‌شود

مجموعه انیمیشن "گیل‌آباد" به کارگردانی اسماعیل جباری در 13 قسمت تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه انیمیشن "گیل‌آباد" به کارگردانی اسماعیل جباری در سیمای مرکز گیلان در دست تولید است.

این مجموعه 13 قسمت 11 دقیقه‌ای است و برای مقاطع سنی کودک و نوجوان تهیه می‌شود و در هر قسمت نیز یک ضرب المثل گیلکی در قالب کاراکترهای انیمیشنی به نمایش گذاشته می‌شود.

پیش تولید این مجموعه از بهمن ماه پارسال آغاز شد و خرداد ماه امسال مرحله انیمه و تولید شروع شد. پیش بینی می‌شود بهمن ماه امسال این مجموعه انیمیشن آماده نمایش شود.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از محمد وهابی نویسنده و تهیه‌کننده، ابراهیم جباری جلوه‌های ویژه، علی پارسا و بهروز ملاپور مدل‌ساز و اسماعیل جباری کارگردان و تدوین.

کد مطلب 1458830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها