به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دکتر سید حسن علم الهدایی را به عنوان رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و سنگ های قیمتی منصوب کرد.

از سال 1387 بر اساس مدل جدید مبتنی بر یک کالا یا خدمت خاص، تشکل هایی با عنوان کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در عرصه اقتصاد و علم و فناوری کشور پا به عرصه ظهور گذاشتند تا با همکاری تمامی دست اندرکاران دانش، تولید، بازرگانی و خدمات مربوط به یک کالا یا خدمت خاص، افق های جدیدی را فراروی پژوهشگران و صنعتگران ایجاد شود.



در این راستا از آنجایی که سنگ فیروزه پس از زعفران و فرش از اهمیت و ارزش بالایی در اقتصاد ایران برخوردار است، در کنار سایر کانونهای هماهنگی دانش و صنعت، کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و سنگهای قیمتی ایجاد شد.



دکتر سید حسن علم الهدایی - رئیس پارک علم و فناوری خراسان طی حکمی به سمت رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت "فیروزه و سنگ های قیمتی" منصوب شد و از این پس این پارک فناوری خراسان محور فعالیت های تحقیقاتی در این زمینه خواهد بود.



طبق این حکم دکتر علم الهدایی ملزم شد تا با بهره گیری از مزایا و مقتضیات بومی و همکاری دانشگاهیان و صاحبان صنایع و دستاوردهای مفید بین المللی، نسبت به تبیین چشم انداز، سیاست ها، راهبردها، توسعه کمی و کیفی و جاری ساختن دانش نوین در توسعه صنعت سنگهای قیمتی همت گمارد.