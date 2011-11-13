افشای ماهیت ریاکارانه اتحادیه عرب/ دست رد بر سینه مخالفان بحرینی

در پی تصمیم اخیر اتحادیه عرب در زمینه تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب برخی از تحلیلگران انتظار داشتند این اتحادیه با تقاضای مخالفان بحرینی نیز به طور یکسان برخورد کند.

اما اتحادیه عرب که تحت فشار آمریکا و کشورهای اروپایی تصمیم گیری می کند با رد تقاضای مطرح شده از سوی مخالفان بحرینی ماهیت ریاکارانه خود را افشا کرد. این در حالی است که مخالفان بحرینی مطالبه زیادی را از اتحادیه عرب تقاضا نکرده بودند و تنها خواستار اعزام یک کمیته حقیقت یاب به بحرین شده بودند.

به گزارش پایگاه خبری الانتقاد لبنان، اتحادیه عرب تقاضای مطرح شده از سوی مخالفان بحرینی را حتی برای بررسی نپذیرفت و آن را به طور کامل رد کرد. مخالفان بحرینی علاوه بر تقاضای مطرح شده در زمینه اعزام یک کمیته حقیقت یاب به منامه، خواستار درج مطالبات اصلاحات مردم بحرین در دستور کار اتحادیه عرب شده بودند.



آرایش نظامی علیه مخالفتهای مسالمت آمیز مردمی در بحرین

گروهی از مخالفان بحرینی که برای ارائه درخواست اخیر به قاهره سفر کرده بودند پس از رد تقاضای خود در برابر مقر اتحادیه عرب دست به تحص زدند که این تحصن با برخی دخالتها به سمت خشونت پیش رفت. برخی منابع از حمله برخی از مخالفان سوری که در نزدیکی ساختمان اتحادیه عرب حضور داشتند به مخالفان بحرینی خبر داده اند.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، اقلیت بحرینیهای ساکن قاهره نیز در اعتراض به این اقدام اتحادیه عرب آرام ننشسته و به جمع تحصن کنندگان در برابر مقر این اتحادیه در قاهره پیوستند. تظاهرات کنندگان در این تجمع علیه دوگانگی اقدامات اتحادیه عرب در کشورهای مختلف عربی از جمله بحرین و سوریه شعارهایی سر دادند.

تظاهرات کنندگان با برافراشتن پرچم بحرین در شعارهایی از سیاستهای اتحادیه عرب انتقاد کردند. مخالفان بحرینی اتحادیه عرب را به فشار علیه نظام دمشق از یک سو و نادیده گرفتن اقدامات سرکوبگرانه ضد حقوق بشری و مستبدانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین متهم کردند.

متن نامه مخالفان بحرینی به اتحادیه عرب

برخی رسانه ها متن تقاضای مخالفان بحرینی از اتحادیه عرب را منتشر کرده اند که به شرح زیر است: " ظلم، سرکوب و اهانتهای شدید بر مردم بحرین که از آغاز جنبش مردمی در 14 فوریه گذشته آغاز شده بر شما پوشیده و پنهان نیست. مردم بحرین انتظار داشتند در راستای موفقیتهایی که ملتها در جریان بهار عربی بدست آورده اند، اتحادیه عرب موضعی در حمایت از مطالبات مشروع ملت بحرین در زمینه آزادی، عدالت و دموکراسی بگیرد.

در ادامه این تقاضا آمده است: "اما اتحادیه عرب به این خواسته ها وقعی ننهاد و با وجود اهانتها و هتک حرمتهای شدید صورت گرفته موضعی نگرفت. اهانتهایی که در حق فعالان سیاسی، حقوقی، پزشکان، روزنامه نگاران، معلمان، فرهیختگان، دانش آموزان، دانشجویان و کارگران بخشهای مختلف انجام شده است.

مخالفان بحرینی در پایان خواسته های مشخصی را مطرح کرده و تاکید کرده بودند: "ما امیدواریم اتحادیه عرب به این خواسته ها توجه جدی نشان دهد؛ نخست اینکه مطالبات مشروع ملت بحرین در بخش اصلاحات سیاسی به عنوان دستور کار نشستهای مدون اتحادیه عرب درج شود. دوم اینکه کمیته ای حقیقت یاب به منامه اعزام شود تا از میزان تجاوزات صورت گرفته در زمینه حقوق بشر در بحرین آگاه شده و آن را اعلام کند".

خاطر نشان می شود اتحادیه عرب که اخیرا دست به تعلیق عضویت سوریه زده است با حمایت از سیاست سرکوب رژیم آل خلیفه در بحرین که مورد حمایت رژیم سعودی نیز هست، بار دیگر ماهیت ریاکارانه خود را افشا کرد. بر این اساس، هر دو کشور سوریه و بحرین عضو اتحادیه عرب محسوب می شوند و نباید برخورد با آنها تفاوت داشته باشد.