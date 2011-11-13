دکتر سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع آزمون دکتری به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه و در آنجا پس از اصلاحات به وزارت علوم بازگردانده شد تا کنون هیچ منبع درسی برای آزمون دکتری به صورت رسمی اعلام نشده است.

وی افزود: دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم مسئولیت برنامه های درسی را برعهده دارد و وزارت علوم هیچ کدام از تبلیغات موسسات برای اعلام منابع آزمون را تایید نمی کند و داوطلبان می توانند مواردی از این دست را به وزارت علوم اطلاع دهند.

قدیمی اظهار داشت: دفتر حقوقی وزارت علوم نیز با اینگونه تبلیغات و موسساتی که این تبلیغات را ارائه می کنند برخورد می کند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، گفت: مشکل این است که هر ساله علی رغم برخوردها، عده ای سودجو، از شرایط کنکورهای کشوری سوء استفاده می کنند.