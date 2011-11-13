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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

دو انفجار در پاکستان/ 25 نفر کشته و زخمی شدند

دو انفجار در پاکستان/ 25 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های خبری پاکستان از کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر درپی وقوع دو انفجار در منطقه خیبر در شمال غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "پی تی وی" پاکستان اعلام کرد که بر اثر دو انفجار در منطقه خیبر در شمال غرب پاکستان در مرز با افغانستان دستکم 16 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

اولین انفجار ساعت 10:20 دقیقه در منطقه خیبر روی داد که در آن افرادی ناشناس خمپاره ای را به منزلی در منطقه خیبر پرتاب کردند که در آن دستکم هشت نفر از جمله سه کودک کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

دومین انفجار کمی پس از اولین انفجار در همین منطقه روی داد که در آن هشت نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

درحالی که مقامات دولتی پاکستان شبه نظامیان را مسئول این انفجارها می دانند، اعضای این گروه هنوز در این باره ابراز نظر نکرده اند.

کد مطلب 1458834

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