به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه درس ارگونومی سیستمها مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد ارگونومی دانشکده بهداشت و تغذیه با استفاده از سیستم تله ویدئو به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

در این کلاس دانشجویان هر دو دانشگاه همزمان شرکت داشته و از طریق شبکه اینترنت و با روش تله کنفرانس در تعاملات کلاسی و پرسش و پاسخ شرکت کردند.

این سیستم که برای اولین بار در سطح دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هزینه افزون بر هفت میلیون و 200 هزار تومان در دانشکده بهداشت و تغذیه راه اندازی شده می تواند ضمن صرفه جویی قابل توجه در هزینه های آموزشی مربوط به حق التدریس، رفت و آمد و اسکان اساتید مدعو، زمینه ساز ارتباط آموزشی- پژوهشی هرچه بیشتر دانشگاهها و گروههای آموزشی مختلف شود.