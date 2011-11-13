ظرفیت های طبیعی و تاریخی املش در کشور بی بدیل است

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه املش از شهرستان ‌های زیبای استان گیلان است، افزود: مناظر زیبای این شهرستان شامل رودخانه، جنگل، مرتع، ابنیه های تاریخی و باستانی است.

وی اظهارداشت: مناطق جلگه ای و کوهپایه ای شهرستان املش دارای آب و هوای معتدل خزری و مناطق کوهستانی دارای زمستان های سرد و پوشیده از برف و یخبندان و تابستان های خنک و ملایم است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: سه شنبه بازار املش نمونه قابل توجهی از بازارهای هفتگی سنتی در استان است که نقش مهمی در رونق اقتصادی این شهرستان دارد.



وی در ادامه به جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی شهرستان املش اشاره کرد و افزود: برج تاریخی میل امام با ارتفاع هفت متر، خانه های قدیمی خاندان صوفی، امامزاده سید قاسم لیل، تالاب زربیجار، دهکده ییلاقی خصیب دشت، چشمه آب معدنی لوزان، پارک جنگلی هلو دشت، منطقه جنگلی خرما، بازار هفتگی املش، روستای تاریخی و چشمه امام و غیره از جمله این جاذبه هاست.



عزیزی با اعلام اینکه شهرستان املش از نظر جایگاه استانی و کشوری خیلی حائز اهمیت است، گفت: توسعه گردشگری منوط به ایجاد زیرساخت هاست و هرچه زیر ساخت های گردشگری بیشتر آماده شود صنعت گردشگری بیشتر شکوفا می شود.

وی همچنین ماندگاری گردشگر در گیلان را مهم دانست و یادآورشد: این ماندگاری اقتصادی مساوی با توسعه استان است به عبارتی جذب سرمایه گذار، گردشگر و ماندگاری گردشگری در کشور یک رقابت است و این رقابت موجب توسعه گردشگری می شود.