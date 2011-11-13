53 برنامه فرهنگی و ورزشی در منطقه پنج شهرداری مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی اظهار کرد: برگزاری جشن های محلی در مساجد و هیئات مذهبی، تشکل های فرهنگی و حسینیه ها از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی غدیر در سطح منطقه، همایش های تفریحی ورزشی در مدارس، مسابقه کتابخوانی غدیر، اهدای بسته های فرهنگی به مساجد محوری و فعال، برپایی نمایشگاه غدیر و مراسم نورافشانی از دیگر برنامه های دهه ولایت است.

وی افزود: جشن عید سعید غدیر خم ویژه بانوان 22 آبان ماه ساعت 15 در سالن مشکی به همت حوزه بسیج هفت حضرت زهرا(س)، جشن ولایت و مراسم دعای ندبه به همراه قرائت خطبه غدیر در مساجد محوری و هیئات مذهبی، جشن غدیر ویژه بانوان در اجتماع محور الزهرا(س) و ویژه کودکان در مرکز قرآنی نسیم ظهور برگزار می شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه غدیر اذعان کرد: نمایشگاه غدیر و مراسم دعای ندبه با حضور حجت الاسلام واعظ موسوی در مسجد امام رضا(ع) واقع در خیابان وحدت 12 برگزار می شود.

حسینی ادامه داد: مسابقه کتابخوانی غدیر به مناسبت دهه ولایت در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی همراه با همایش غدیر یکشنبه 22 آبان ماه ساعت 9 و 30 دقیقه برگزار خواهد شد.

شهردار منطقه پنج مشهد، برگزاری همایش های تفریحی ورزشی به مناسبت دهه ولایت را از دیگر برنامه های این منطقه برشمرد و افزود: همایش تفریحی ورزشی"جنگ های شادمانه" در مدارس هنرپژوهان، پاسداران و انقلاب اسلامی دوشنبه 23 آبان ماه همراه با برنامه های شاد و متنوع ویژه دانش آموزان برگزار می شود.