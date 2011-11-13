به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا یکشنبه شب در سالن دمام عربستان برگزار شد، مراسمی که بسیار کسل کننده بود و اکثر تیم‌ها در اواسط آن سالن برگزاری مراسم را ترک کردند. در این مراسم که با حضور وزیر ورزش کشور عربستان، مسئولان استان شرقیه که شهر دمام مرکز آن است و بسیاری از مدیران ورزشی و اداری عربستان در آن حضور داشتند، در ابتدا بیانه رقابت‌ها قرائت شد.

سپس مراسم رژه تیم‌ها آغاز شد که از بین 12 تیم حاضر در مسابقات تنها نفرات تیم‌های ذوب‌آهن ایران، الجیش قطر، الشباب کویت، نفت جنوب عراق و الخلیج عربستان در این مراسم حضور داشتند و پرچم سایر تیم‌ها توسط جوانانی زردپوش وارد محوطه رژه شد.

پس از رژه تیم‌ها، بارها مجری برنامه ورود مسئولان به این مراسم را تبریک گفت. ضمن اینکه وی بارها درگذشت ولیعهد پیشین عربستان را تسلیت گفت و برای پادشاه و ولیعهد جدید این کشور آرزوی سلامت می‌کرد. البته رئیس باشگاه خلیج میزبان مسابقات و چندین نفر دیگر هم در این مراسم به پشت تریبون رفته و به چاپلوسی‌های خود ادامه دادند.

در نهایت پنج موسیقی که دو مورد آن متعلق به باشگاه خلیج بود پخش شد و چند نفر هم در زمین حرکات موزون را به بدترین شکل ممکن و بی نظمی عجیب انجام دادند. نصب عکس‌های مختلف مسئولان دولت عربستان در بخش‌‌های مختلف سالن و حرکت بچه‌ها در دور زمین با عکس پادشاهان عربستان، پرچم این کشور و جام‌های مسابقات پایان بخش این مراسم بود.

این مراسم به شکلی بود که بازیکنان خارجی خصوصا بازیکن کره‌ای تیم ذوب‌آهن، واژه خیلی بد را برای توصیف آن به کار برد و بسیاری از حاضران در سالن به صحبت با همدیگر می‌پرداختند تا تماشای این مراسم.