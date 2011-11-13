طبقه بندی و استقرار گروه های نمایشی امسال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک نادری صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه 2 کشور در زنجان گفت: مرحله اول این طرح از اسفند سال گذشته اجرا شده است.



وی با بیان اینکه اجرای طرح استقرار و طبقه بندی گروه ها از سوی اداره کل هنرهای نمایشی به شدت پیگیری می شود، عنوان کرد: طبق این طرح بر حسب درجه فعالیت گروه های هنری به آنان امتیاز داده می شود

نادری ادامه داد: بنابراین گروه های هنری بر اساس امتیازی که کسب کرده اند بودجه دریافت خواهند کرد.



وی یادآور شد: کسانی که در مرحله اول اجرای این طرح پروانه دریافت کرده اند، مجوز آنان تا آخر اسفند امسال دارای اعتبار است.



نادری با اشاره به اینکه طرح های فرهنگی را نمی توان در چند روز برنامه ریزی و اجرا کرد، گفت: باید برای اجرای هر چه بهتر این طرح ها زمان بیشتری صرف کرد.



وی با اشاره به برگزاری بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه 2 کشور در استان زنجان ابراز کرد: همت همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ستودنی است.