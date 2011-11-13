ارتقای هنر معناگرا و دینی نیاز به بودجه دارد

جلیل جوکار، دبیر بخش نگارگری جشنواره "طوایف تا ولایت" به نظر شما این جشنواره قابلیت جهانی شدن را داراست؟ یا نه به خبرنگار مهر گفت: هنر اسلامی گسترده عظیمی را شامل می‌شود، ‌هنر اسلامی را می‌توان از کشور چین تا مراکش و اسپانیا دید. یعنی هنر اسلامی در سراسر دنیا روی یک خط فرهنگی واقع شده است و این جشنواره هم با توجه به موضوعی که دارد، قابلیت جهانی شدن را داراست.

وی ادامه داد: وقتی درباره مضامینی همچون شاهنامه فردوسی یا مثنوی معنوی جشنواره ای فرهنگی و هنری برگزار می‌شود، این موضوع تنها شامل کشور ایران نمی‌شود، بلکه کشورهای فارسی زبان دیگری را نیز دربرمی‌گیرد، بنابراین وقتی به عرصه هنر توحیدی پا می‌گذاریم، گستره آن وسیع‌تر می‌شود و تمامی کشورهای دارای ادیان توحیدی و به خصوص یک میلیارد مسلمان سراسر جهان را شامل می‌شود.

جوکار یادآور شد: بنابراین هنر نگارگری ایران از این منظر قابلیت جهانی شدن را دارد و تکنیک و زیبایی‌های قابل درک آن برای همه ابنای بشر، این قابلیت را در این هنر افزون می‌کند.

دبیر بخش نگارگری جشنواره "طوایف تا ولایت" درباره اینکه آیا نسل جوان هم در هنر نگارگری همان ویژگی نگارگری قدیم ایران را دنبال می‌کند یا به دنبال نوآوری و شیوه های تازه با مضامین تازه است؟ گفت: باید دید رویکرد سیاستگذاران جهانی و جامعه ما چگونه است؟ در چند سال اخیر به موضوع‌های هنر معناگرا به خصوص در هنر نگارگری در ایران بسیار توجه شده است. اما باید با خرید آثار دینی و مذهبی انگیزه لازم را در هنرمندان جوان ایجاد کرد تا هنرمندان هم بال و پر بگیرند و بیشتر در این زمینه کار کنند.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر برخی معتقدند که در هنر نگارگری اصالت بیشتر با تکنیک است تا معنا، ولی من معتقدم که اگر چه تکنیک ارزشمند است؛ اما وسیله‌ای برای انتقال معناست.

جوکار در پاسخ به این سئوال که خرید آثار هنری به ویژه نگارگری با مضامین دینی و مذهبی چگونه است؟ و آیا در جشنواره طواف تا ولایت نیز آثار ارائه شده خریداری خواهد شد؟ توضیح داد: گاهی میزان حمایت از برخی اقشار جامعه که حتی یک بیت شعر را هم درست نمی‌تواند بخواند میلیاردی است و توجه مالی بسیاری به آنها می‌شود، اما هنرمندان ساعت‌ها و ماه‌ها روی یک صفحه قلم می‌زند تا یک نگاره آفریده شود و درنهایت به دیوار خانه خودش بیاویزد.

دبیر بخش نگارگری توضیح داد: هنرمند هم باید امرار معاش کند، ‌گاهی قول خرید آثار هم داده می شود، ولی درنهایت عملی نمی‌شود. به طور مثال اثری که با عنوان "سحرگاه نوزدهم رمضان" رمضان امسال در موزه امام علی رونمایی شد، همان زمان وعده خرید داده شد؛ ولی سرانجام اتفاقی نیفتاد و اکنون آن را به دیوار خانه‌ام نصب کرده‌ام. گویی از رمضان و دیگر مناسبات مذهبی که رد می‌شویم،‌ مسئولان هم هنر دینی را به فراموشی می سپارند و به دنبال آن وعده‌هایشان نیز فراموش می‌شود.

جوکار خاطرنشان کرد: در حالی که هنرمند باید تنها به خلق اثر هنری خود بپردازد و نباید دغدغه خرید و فروش آثارش را داشته باشد. در جشنواره طواف تا ولایت نیز وعده خرید آثار داده شده است، اما اگر می خواهیم هنر معناگرا و دینی را ارتقا دهیم باید هزینه کنیم و بیشتر به آن توجه کنیم چرا که این آثار هنری سرمایه‌های هنری هستند که برای آیندگان به یادگار گذاشته می‌شود.