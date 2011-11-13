نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی این نقشه جامع علمی که اولین نقشه در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور است، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئولان دانشگاهی حضور داشتند.

در این مراسم همچنین با حضور دکتر وحید دستجردی - وزیر بهداشت، از دستیاران، بخش ها و گروههای حایز رتبه آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و مراکز تحقیقات برتر دانشگاه تقدیر شد.

دکتر باقر لاریجانی - رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس نقشه جامع علمی کشور از جمع بندی حوزه های آموزش و پژوهش در نقشه علمی سلامت خبر داده بود.

وی یادآور شده بود: نقشه علمی دانشگاه با تلفیق دو بخش آموزش و پژوهش و ارائه خدمات تکمیل شده است.