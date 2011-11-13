سازمان جنگلها با احداث هرگونه کارخانه فرآوری بلوط مخالف است

فریبرز غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به وضعیت جنگل های کشور به ویژه جنگل های بلوط سازمان جنگلها به هیچ عنوان با چنین پروژه هایی که به نابودی هرچه بیشتر این جنگلها منجر می شود موافقت نمی کند.

به گفته وی، میوه بلوط هم از نقطه نظر زادآوری و تجدید نسل بلوطها و همبه عنوان بخش مهمی از اکوسیستم جنگلهای بلوط بسیار حائز اهمیت است و تنها جنگلی را می توان پایا نامید که میزان بذرهادرآن فراوان بوده و دارای سنین مختلف باشد.

غیبی اظهار داشت: بلوط به لحاظ اکولوژیکی جزء گونه هایی است که هر سال زادآوری نمی کند و هرچند سال یک بار بذر تولید می کند بنابراین حتی اگر شرایط بد اکولوژیکی حاکم بر این جنگلها را در نظر نگیریم از نظر فیزیولوژیکی و ژنتیکی زادآوری این گونه آسیب پذیر است.

وی افزود: در حال حاضر فشارهای اکولوژیکی حاکم بر جنگلهای بلوط ماند حضور گسترده دام، خشکسالی ، تغییرات اقلیمی بهره برداری های بی رویه و پروژه های عمرانی این جنگلها در چنان شرایطی قرار داده که دیگر توان فشار دیگری نظیر احداث کارخانه ای کهه مواد اولیه اش میوه این درختان آسیب پذیر باشد را ندارد.

به گفته غیبی ، از سوی دیگر وجود موجوداتی ماند پرندگان ، و حیات وحش مانند گراز و تشی که از میوه این درختان تغذیه می کنند جزیی از اکوسیستم جنگل است که با برداشت صنعتی میوه های بلوط در واقع تغذیه این جانواران دچار تنش شده و موجبات کت زنی و تخریب پوست درختان بلوط توسط این جانوران فراهم می شود.

وی با بیان اینکه با احداث چنین کارخانه ای آسیبی که ممکن است ظرف 50 سال به جنگلهای بلوط برسد در عرض 15 سال اتفاق می افتد گفت: سازمان جنگلها و شورای عالی جنلها با احداث کارخانه فرآوری محصولات بلوط چه به صورتی کخ مواد اولیه از خود جنگل های زاگرس تهیه شود و چه به صورتی که مواد اولیه از خارج وارد شود به شدت مخالف است و با هرگونه احداث غیر مجاز برخورد قانونی می کند.

به اعتقاد غیبی احداث کارخانه فرآوری بذور و محصولات بلوط در دل جنگل های زاگرس درست مانند کارخانه های چوب و کاغذ در شمال کشور منجر به نابودی هرچه بیشتر این جنگلها شده و به جز اشتغال زایی هیچ گونه پشتوانه فنی و تفکر علمی ندارد و توسعه پایدار را به هیچ وجه عنوان در نظر نمی گیرد.

وی افزود: مسئولان باید بدانند توسعه منابع طبیعی به معنی توسعه اقتصادی، اجتماعی است و پروژه های اشتغال زایی بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی در نهایت شکست می خورد.

غیبی تأکید کرد: مسئولان این پروژه با این بهانه که مواد اولیه این کارخانه ازخارج وارد می شود نیز نتوانستند سازمان جنگلها را متقاعد کنند زیرا حتی این اقدام نیز منجر به قاچاق بذور بلوط های جنگل های زاگرس به اسم بذور خارجی می شود بنابراین احداث این کارخانه هیچ توجیهی ندارد.



